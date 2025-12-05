Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowiny dotarły już do hiszpańskich mediów. Aż huczą o Lewandowskiej, sama też ogłasza

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Wiele osób kojarzy ją jako żonę Roberta Lewandowskiego, lecz Anna od lat kroczy własną ścieżką kariery i pracuje na osobisty sukces. O jej przedsiębiorczości rozpisują się właśnie w Hiszpanii. Wokół jednego z jej biznesów zrobiło się głośno. A atmosfera zdaje się tylko gorętsza, wszak sama Lewandowska postanowiła potwierdzić pewne nowiny.

Para ubrana w eleganckie, ciemne marynarki, kobieta w okularach przeciwsłonecznych, oboje znajdują się w jasnym wnętrzu w towarzystwie kilku innych osób.
Choć Anna jest żoną Roberta Lewandowskiego, jej sukces to odrębna sprawa. Pracowała na niego od latMateusz GrochockiEast News

Dość świeżo po transferze Roberta i po przeprowadzce do Barcelony Anna Lewandowska publicznie przyznała, że w stolicy Katalonii i ona i cała jej rodzina czują się świetnie. To tam żona piłkarza obudziła w sobie pasję do bachaty oraz w ogóle do tańca. Ruszyła też z nowym biznesem i otworzyła klub fitness, z czego zresztą cieszyła się w "Dzień dobry TVN".

W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca
- mówiła.

Informacje o przedsiębiorczości Anny już nieraz przebijały się w hiszpańskiej prasie. "Anna Lewandowska rewolucjonizuje fitness dzięki Kick the Barre", "Anna Lewandowska i Edan Studios podbijają Barcelonę", "W zaledwie trzy miesiące Anna Lewandowska stała się jedną z najbardziej lubianych WAGs Barcy" - opisywano w "Mundo Deportivo".

Teraz raz jeszcze żona "Lewego" trafiła na łamy "MD". Do mediów dotarła bowiem wieść o jej obecności na prestiżowej imprezie oraz o ambitnych planach. O co chodzi?

Zobacz również:

Julia Walczak, Katarzyna Zillmann
Sportowe życie

Była partnerka Zillmann przerywa milczenie. Wyznaje prawdę, tak teraz wygląda jej życie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jest o niej głośno

    Jak opisuje "Mundo Deportivo", Anna Lewandowska znalazła się w wąskim gronie przedsiębiorczyń zaproszonych na wydarzenie w restauracji Maldita Barra, podczas którego panie wymieniały się doświadczeniami przy okazji Miesiąca Przedsiębiorczości Kobiet. Żona "Lewego" zabrała głos i nie po raz pierwszy podkreśliła niezależność i odrębność swojego sukcesu.

    "Zawsze zdawałam sobie sprawę, że wiele osób zna mnie ze względu na moją relację z Robertem i akceptuję to naturalnie. Ale moja podróż nie zaczyna się w tym miejscu. Przede wszystkim jestem sportowcem: byłam mistrzynią kraju i świata w karate, a wszystko, co osiągnęłam, wynika z mojej dyscypliny, mojego charakteru i mojej zdolności do ciężkiej pracy" - opowiadała.

    Tłumaczyła, że w przedsiębiorczości chodzi o rozwój umiejętności i o budowanie siły. Niejako zapowiedziała i potwierdziła również ekspansję na rynek fitnessowy także poza Barceloną. "Edan Studios to początek globalnego projektu. Wiem, że otwarcie najpierw w Polsce byłoby najłatwiejszą drogą, ale wolę trudniejszą: udowodnić sobie, że mogę się rozwijać w wymagających i konkurencyjnych miastach, zanim przeniosę koncepcję do mojego kraju. Wytrwałość, wysiłek i odwaga pozostają moją siłą napędową" - poinformowała.

    W mediach społecznościowych "Lewa" pochwaliła się, że znów napisano o niej w "MD". Udostępniła link do tekstu.

    Polska przedsiębiorczyni Anna Lewandowska siedzi przy stole, w ręku trzyma czerwoną różę i uśmiecha się w kierunku aparatu, w tle znajduje się wnętrze restauracji.
    O Annie Lewandowskiej pisze hiszpańska prasaInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

    Zobacz również:

    Michał Rachoń
    Sportowe życie

    A jednak to prawda, Rachoń potwierdza ws. TV Republika. Zaraz padło też nazwisko premiera Tuska

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    „Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]© 2025 Associated Press
    Anna Lewandowska na meczu Polska - Malta
    Anna LewandowskaFotokibitEast News
    Na zdjęciu Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski i FC Barcelona - oraz jego żona Anna Lewandowska
    Na zdjęciu Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski i FC Barcelona - oraz jego żona Anna LewandowskaFRANCK FIFE/AFPAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja