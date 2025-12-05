Dość świeżo po transferze Roberta i po przeprowadzce do Barcelony Anna Lewandowska publicznie przyznała, że w stolicy Katalonii i ona i cała jej rodzina czują się świetnie. To tam żona piłkarza obudziła w sobie pasję do bachaty oraz w ogóle do tańca. Ruszyła też z nowym biznesem i otworzyła klub fitness, z czego zresztą cieszyła się w "Dzień dobry TVN".

W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca

Informacje o przedsiębiorczości Anny już nieraz przebijały się w hiszpańskiej prasie. "Anna Lewandowska rewolucjonizuje fitness dzięki Kick the Barre", "Anna Lewandowska i Edan Studios podbijają Barcelonę", "W zaledwie trzy miesiące Anna Lewandowska stała się jedną z najbardziej lubianych WAGs Barcy" - opisywano w "Mundo Deportivo".

Teraz raz jeszcze żona "Lewego" trafiła na łamy "MD". Do mediów dotarła bowiem wieść o jej obecności na prestiżowej imprezie oraz o ambitnych planach. O co chodzi?

Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jest o niej głośno

Jak opisuje "Mundo Deportivo", Anna Lewandowska znalazła się w wąskim gronie przedsiębiorczyń zaproszonych na wydarzenie w restauracji Maldita Barra, podczas którego panie wymieniały się doświadczeniami przy okazji Miesiąca Przedsiębiorczości Kobiet. Żona "Lewego" zabrała głos i nie po raz pierwszy podkreśliła niezależność i odrębność swojego sukcesu.

"Zawsze zdawałam sobie sprawę, że wiele osób zna mnie ze względu na moją relację z Robertem i akceptuję to naturalnie. Ale moja podróż nie zaczyna się w tym miejscu. Przede wszystkim jestem sportowcem: byłam mistrzynią kraju i świata w karate, a wszystko, co osiągnęłam, wynika z mojej dyscypliny, mojego charakteru i mojej zdolności do ciężkiej pracy" - opowiadała.

Tłumaczyła, że w przedsiębiorczości chodzi o rozwój umiejętności i o budowanie siły. Niejako zapowiedziała i potwierdziła również ekspansję na rynek fitnessowy także poza Barceloną. "Edan Studios to początek globalnego projektu. Wiem, że otwarcie najpierw w Polsce byłoby najłatwiejszą drogą, ale wolę trudniejszą: udowodnić sobie, że mogę się rozwijać w wymagających i konkurencyjnych miastach, zanim przeniosę koncepcję do mojego kraju. Wytrwałość, wysiłek i odwaga pozostają moją siłą napędową" - poinformowała.

W mediach społecznościowych "Lewa" pochwaliła się, że znów napisano o niej w "MD". Udostępniła link do tekstu.

O Annie Lewandowskiej pisze hiszpańska prasa Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

„Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO] © 2025 Associated Press

Anna Lewandowska Fotokibit East News

Na zdjęciu Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski i FC Barcelona - oraz jego żona Anna Lewandowska FRANCK FIFE/AFP AFP