Historyczna chwila w Wiśle. Awans i rekord życiowy. Udany występ dla Biało-Czerwonych

Anna Twardosz z tygodnia na tydzień robi coraz większe postępy, a konkurs w Falun utwierdził kibiców w przekonaniu, że stać ją na świetne skakanie. W Szwecji na normalnej skoczni zajęła 10. miejsce - najlepsze w karierze.

Świetnie zaprezentowała się również Pola Bełtowska, która była 14. Tym samym Polki zapisały się w historii. "44 punkty - tyle zdobyły dziś Anna Twardosz i Pola Bełtowska do Pucharu Narodów pań. To rekord naszej kobiecej reprezentacji w zawodach indywidualnych. Poprzedni rekordowy rezultat wynosił 40 punktów (6. miejsce Kingi Rajdy, Oberstdorf 2020)" - przekazał Adam Bucholz z redakcji "skijumping.pl".

Historyczny moment Anny Twardosz w Wiśle. Pierwszy raz w karierze

Na najbliższy weekend Puchar Świata przeniósł się do Wisły, która jest wyjątkowo szczęśliwym miejscem dla polskich skoczków. A od piątku również dla skoczkiń.

Jeszcze przed południem rozpoczęły się zawody Pucharu Świata kobiet, w których błysnęła znów Anna Twardosz. Już jej próba z kwalifikacji, w której uzyskała 120,5 metra i zajęła 13. pozycję ex aequo z Japonką Takanashi sugerowała, że będzie to kolejny świetny występ. I 24-latka w pierwszej serii nie zawiodła - oddała udany skok, który przerodził się w historyczną chwilę.

Twardosz uzyskała wynik 117,5 metra, co pozwoliło jej odtrąbić rekord życiowy - po raz pierwszy w karierze punktowała w sześciu kolejnych konkursach Pucharu Świata z rzędu. Po pierwszej serii zajmowała 16. pozycję z perspektywą na awans przynajmniej o kilka miejsc wyżej. Niestety przepustki do serii finałowej nie uzyskała tym razem Pola Bełtowska, która lądowała na 110. metrze.

W drugiej serii Twardosz osiągnęła identyczną odległość - 117,5 metra, jednak dawało ej to wówczas 3. miejsce - dużo dalej lądowała m.in. Abigail Strate. Mimo to mogła być w pełni zadowolona z występu. W końcu dopisała do swojego konta kolejne punkty Pucharu Świata i to pierwszy raz w karierze po raz 6. z rzędu. Wcześniej punktowała dwukrotnie w Lillehammer, Falun i w czwartek w Wiśle.

W piątkowych zawodach triumfowała rewelacyjna w tym sezonie Nika Prevc. Drugie miejsce przypadło jej rodaczce - Nice Vodan. Najniższe miejsce na podium uzupełniła Eirin Maria Kvandal. Twardosz zakończyła rywalizację na 17. miejscu.

Pozwoliło jej to dopisać do swojego konta kolejne 14 punktów, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przeskoczyła Włoszkę Annikę Sieff i awansowała na 18. miejsce. Na 33. pozycji po sześciu występach plasuje się natomiast Pola Bełtowska.

Wyniki piątkowego konkursu kobiet w Wiśle:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 259,7 punktu

2. Nika Vodan (Słowenia) - 246,9

3. Eirin Maria Kvandal (Norwegia) - 239,5

4. Nozomi Maryuama (Japonia) - 237,6

5. Agnes Reisch (Niemcy) - 237,3

…

17. Anna Twardosz (Polska) - 210,7

34. Pola Bełtowska (Polska) - 87,6

