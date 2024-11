Anna Lewandowska w ostatnich tygodniach miała ręce pełne roboty. W Barcelonie szykowała się bowiem do otwarcia swojego studia fitness, o czym informowała już od miesięcy. Pierwsze zajęcia odbyły się co prawda 11 listopada, ale oficjalne i huczne otwarcie miało miejsce dopiero ostatnio. Na imprezie pojawili się znamienici goście i oczywiście hiszpańskie media. Oto co napisano o żonie Roberta.