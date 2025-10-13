W Hiszpanii głośno o Annie Lewandowskiej. Co za słowa o Polce

Życie Anny i Roberta Lewandowskich zmieniło się o 180 stopni, kiedy piłkarz po wielu latach gry w niemieckiej ekstraklasie zdecydował się na transfer do Hiszpanii, a konkretniej do FC Barcelona. Od tamtej pory lokalne media mocno zainteresowały się zarówno napastnikiem, jak i jego najbliższymi. Teraz w "Mundo Deportivo" pojawił się obszerny artykuł dotyczący żony "Lewego", Anny Lewandowskiej.

Hiszpanie znów zachwycają się Anną Lewandowską

Dziennik opublikował artykuł zatytułowany: "Anna Lewandowska rewolucjonizuje fitness dzięki Kick the Barre", w którym przedstawiono jej autorski program treningowy i wyjątkowe wydarzenie, jakie odbyło się w Barcelonie. Na tarasie jednego z hoteli w sercu katalońskiej stolicy odbył się event poświęcony właśnie treningowi Kick the Barre. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach poprowadzonych osobiście przez Annę Lewandowską.

Jak opisuje "Mundo Deportivo", wśród gości znaleźli się influencerzy związani ze światem zdrowego stylu życia, dziennikarze, a także przyjaciele trenerki. "Uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Annę, która nie tylko zaprezentowała swoje umiejętności trenerskie, ale także charyzmę i umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą" - podkreśla autorka artykułu.

W tekście zwrócono uwagę na innowacyjny charakter metody stworzonej przez Annę. "Polska bizneswoman i sportsmenka stworzyła nową dyscyplinę łączącą balet, siłę i sztuki walki. Jeśli myśleliście, że w świecie fitnessu widzieliście już wszystko, Anna Lewandowska właśnie udowodniła, że zawsze jest miejsce na innowacje" - czytamy. Dziennik opisuje Kick the Barre jako program, który pozwala wzmacniać ciało bez nadmiernego obciążania stawów, a jednocześnie łączy grację ruchu z dynamiką treningu siłowego.

Anna Lewandowska od lat motywuje swoich obserwatorów do zdrowego stylu życia. Na Instagramie, gdzie śledzi ją kilka milionów osób, regularnie dzieli się wskazówkami dotyczącymi odżywiania, aktywności fizycznej i pozytywnego podejścia do codzienności. Od pewnego czasu prowadzi także w Barcelonie własne studio treningowe Edan Studios, w którym realizuje swoją filozofię holistycznego podejścia do zdrowia. Kick the Barre to jej najnowszy autorski projekt, który - jak sama mówi - łączy energię barre, wzmacnianie całego ciała i elementy sztuk walki. Trening obejmuje dynamiczną rozgrzewkę, ćwiczenia przy drążku i na macie, a także pracę z hantlami, gumami i ciężarkami na nadgarstki czy kostki.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski Nur Photo/East News East News

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News