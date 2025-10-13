Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii głośno o Annie Lewandowskiej. Co za słowa o Polce

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Hiszpańskie media od dawna śledzą nie tylko sportowe dokonania Roberta Lewandowskiego, ale także sukcesy jego żony, Anny Lewandowskiej. Od kiedy napastnik reprezentacji Polski dołączył do FC Barcelony, zainteresowanie hiszpańskiej prasy rodziną Lewandowskich znacząco wzrosło. Tym razem to właśnie Anna znalazła się w centrum uwagi.

Anna Lewandowska
Anna Lewandowska VIPHOTO/East NewsEast News

Życie Anny i Roberta Lewandowskich zmieniło się o 180 stopni, kiedy piłkarz po wielu latach gry w niemieckiej ekstraklasie zdecydował się na transfer do Hiszpanii, a konkretniej do FC Barcelona. Od tamtej pory lokalne media mocno zainteresowały się zarówno napastnikiem, jak i jego najbliższymi. Teraz w "Mundo Deportivo" pojawił się obszerny artykuł dotyczący żony "Lewego", Anny Lewandowskiej. 

Hiszpanie znów zachwycają się Anną Lewandowską

Dziennik opublikował artykuł zatytułowany: "Anna Lewandowska rewolucjonizuje fitness dzięki Kick the Barre", w którym przedstawiono jej autorski program treningowy i wyjątkowe wydarzenie, jakie odbyło się w Barcelonie. Na tarasie jednego z hoteli w sercu katalońskiej stolicy odbył się event poświęcony właśnie treningowi Kick the Barre. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach poprowadzonych osobiście przez Annę Lewandowską.

Jak opisuje "Mundo Deportivo", wśród gości znaleźli się influencerzy związani ze światem zdrowego stylu życia, dziennikarze, a także przyjaciele trenerki. "Uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Annę, która nie tylko zaprezentowała swoje umiejętności trenerskie, ale także charyzmę i umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą" - podkreśla autorka artykułu.

W tekście zwrócono uwagę na innowacyjny charakter metody stworzonej przez Annę. "Polska bizneswoman i sportsmenka stworzyła nową dyscyplinę łączącą balet, siłę i sztuki walki. Jeśli myśleliście, że w świecie fitnessu widzieliście już wszystko, Anna Lewandowska właśnie udowodniła, że zawsze jest miejsce na innowacje" - czytamy. Dziennik opisuje Kick the Barre jako program, który pozwala wzmacniać ciało bez nadmiernego obciążania stawów, a jednocześnie łączy grację ruchu z dynamiką treningu siłowego.

Anna Lewandowska od lat motywuje swoich obserwatorów do zdrowego stylu życia. Na Instagramie, gdzie śledzi ją kilka milionów osób, regularnie dzieli się wskazówkami dotyczącymi odżywiania, aktywności fizycznej i pozytywnego podejścia do codzienności. Od pewnego czasu prowadzi także w Barcelonie własne studio treningowe Edan Studios, w którym realizuje swoją filozofię holistycznego podejścia do zdrowia. Kick the Barre to jej najnowszy autorski projekt, który - jak sama mówi - łączy energię barre, wzmacnianie całego ciała i elementy sztuk walki. Trening obejmuje dynamiczną rozgrzewkę, ćwiczenia przy drążku i na macie, a także pracę z hantlami, gumami i ciężarkami na nadgarstki czy kostki.

Anna Lewandowska
    Uśmiechnięty mężczyzna w koszulce FC Barcelony z logo klubu i sponsora stoi obok kobiety w jasnej sukience i okularach przeciwsłonecznych, oboje pozują do zdjęcia na tle zielonego boiska.
    Anna Lewandowska i Robert LewandowskiNur Photo/East NewsEast News
    Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
    Anna LewandowskaLukasz GdakEast News
    Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i granatowej marynarce stoi obok mężczyzny w garniturze, oboje wchodzą przez drzwi, tło rozmyte
    Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News

