Była partnerka Zillmann przerywa milczenie. Wyznaje prawdę, tak teraz wygląda jej życie

Dwa tygodnie temu Julia Walczak wydała oświadczenie dotyczące jej rozstania z Katarzyną Zillmann, a później zamilkła. Ale już dość. Właśnie wraca do mediów społecznościowych i ujawnia prawdę na temat tego, jak obecnie wygląda jej życie. Wybrała się na samotny wypad w góry. Nie zabrakło sportowego akcentu i pewnych wyjątkowych odwiedzin.

Dwie młode osoby stoją obok siebie w ciemnym otoczeniu, obie ubrane elegancko, jedna w marynarce z rozpuszczonymi mokrymi włosami, druga z krótką fryzurą i naszyjnikiem.
Julia Walczak, Katarzyna ZillmannRadosław NAWROCKI / FORUMAgencja FORUM

Nie milkną echa udziału Katarzyny Zillmann w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Jeszcze w trakcie emisji plotkowano o zacieśniającej się więzi wioślarki i partnerującej jej Janji Lesar. Po zakończeniu nagrań tancerka publicznie przyznała, że ona i Katarzyna zbliżyły się do siebie.

Nie będę tego ukrywać, bo mi się wydaje, że to wszyscy widzieli
- mówiła w rozmowie z Kozaczkiem.

W podobnym okresie głos zabrała Julia Walczak, kajakarka, medalistka mistrzostw Polski, wicemistrzyni świata w konkurencji C4 na dystansie 500 m, a prywatnie - do niedawna - dziewczyna Zillmann. Przekazała, że związek jej i Katarzyny to już przeszłość. Później zamilkła. Aż do teraz.

    Tak teraz wygląda życie Julii Walczak po rozstaniu z Katarzyną Zillmann

    21 listopada Julia Walczak wydała oświadczenie, w którym nazwała Katarzynę Zillmann "byłą partnerką" i zaapelowała o ostudzenie nastrojów. "Zabieram głos z szacunku do naszej relacji, jak i do prawdy, której media nie znają i od ostatnich kilku dni szerzą dezinformację. Zwykłe fake newsy. Narracja, która powstała w ostatnich kilku dniach, nie oddaje prawdziwego przebiegu wydarzeń. Rozstałyśmy się kilka tygodni temu w pokojowych warunkach" - przekazała. "Fala dezinformacji szalejąca w internecie na temat kulis naszego rozstania jest przytłaczająca. Nadal jesteśmy w kontakcie i darzymy się szacunkiem" - zapewniła.

    Teraz, po dwóch tygodniach przerwy, Walczak powróciła do mediów społecznościowych. Pokazała w jaki sposób spędza czas jako singielka. Okazuje się, że wybrała się na jednodniową wycieczkę solo w Tatry, na Kopę Kondracką i Kasprowy Wierch. Szczegółowo zrelacjonowała wypad, już od momentu wyjazdu z Krakowa.

    "5.58: Czekam na autobus w Krakowie i podważam wszystkie dotychczasowe decyzje. 8.41: Chwilę później już nie podważałam ani jednej" - czytamy.

    Są też nagrania ze szlaku, prezentacja planu wycieczki, okraszone przemyśleniami o bezpieczeństwie w górach urywki z helikopterem w tle, zapierające dech widoki i krótkie podsumowanie o sportowym zabarwieniu. "Schodząc z gór, zaszłam do COS-u [Centralny Ośrodek Sportu - przyp. red.] zobaczyć moje osóbki z kajakowego świata, które są tu na zgrupowaniu" - poinformowała Julia Walczak. I jednocześnie zasygnalizowała, że z podróży wróciła bezpiecznie autobusem do domu.

    Podcast Olimpijski. Katarzyna Zillmann – „do szkoły nie było mi po drodze”. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV
    Dwie kobiety stoją obok siebie, uśmiechają się. Jedna z nich ubrana jest w ciemny garnitur i krawat, druga w kamizelkę na białej koszuli. Za nimi znajduje się fioletowe oświetlenie sceniczne.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTEREast News
    Dwie młode osoby siedzące na kanapie w jasnym, eleganckim wnętrzu, w tle lampa i obraz na ścianie, na pierwszym planie bukiet różowych kwiatów.
    Katarzyna Zillmann i Julia Walczak w programie "Demakijaż"Pawel WodzynskiEast News

