Nowe doniesienia z domu Lewandowskich. Chodzi o młodszą córkę

Doniesienia zza zamkniętych drzwi domu Lewandowskich. Chodzi o Laurę

"W Klarze widzę odbicie siebie. Jest ambitna, emocjonalna, ma w sobie dużo miłości. Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się. Ma też taką »gorszą« cechę po mnie, bo wszystkim się przejmuje. Z kolei Laura jest taka »tatusiowa«. To mała szefowa. Jest ciągle uśmiechnięta, wyluzowana" — wyjawiła żona Roberta Lewandowskiego.