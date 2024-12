Problemy zdrowotne Anny Lewandowskiej

Lewandowska informuje, co z jej ręką po operacji. Nie wszystko poszło po jej myśli

"Po rekonstrukcji więzadeł nadgarstka, czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chcę przygotować dla was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty. Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza. Widzimy się wkrótce z powrotem na macie!" - przekazała.

"Kontuzje to coś, co wpisuje się w życie każdego, kto kocha sport i aktywność. Doświadczyłam ich już sporo, a operacja nadgarstka jest dla mnie kolejnym wyzwaniem. Zamiast odpuścić, skupiam się na ćwiczeniach, które mogę wykonywać. Jestem cały czas w ruchu, bo sport to moja pasja, ale też najlepszy sposób na to, żeby czuć się silną i szczęśliwą" - mogliśmy przeczytać na jej Instagramie.