Sceny w samolocie, w roli głównej Marcin Najman. Nagle padło nazwisko Adamka

Adamek był świeżo po walce MMA z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim i, jak mówił, miał podbite oko. W wytłumaczeniu, które podał "Faktowi", twierdził, że nie był pijany, jak twierdziła obsługa lotu.

Tomasz Adamek wyproszony z samolotu

O tej historii z Tomaszem Adamkiem w roli głównej żyła przez pewien czas cała Polska. Sportowe Fakty WP podały u siebie wersję przedstawiającą perspektywę stewardes i głównego pilota, którzy spotkać się mieli z agresywnym zachowaniem pięściarza. Ten jednak bronił się później w mediach.

"Przeprosiłem Tomka". Śliz o wulgaryzmach w kierunku Zimocha Polsat News Polsat News

"Siedziałem już w samolocie lecącym do USA. Nagle podeszła do mnie stewardesa. Usłyszałem, że jestem pijany i że nie mogę lecieć. A to kompletna bzdura. Po sobotniej walce w Gliwicach wypiłem trochę wina, rano jedno piwko i to wszystko. Jestem poobijany, mam podbite oko, więc może pomyśleli, że biłem się po pijaku. To skandal! Tak tego nie zostawię. Już dzwoniłem do prawnika" - mówił w wywiadzie dla "Faktu".

Marcin Najman nawiązał do sprawy Tomasza Adamka

Marcin Najman również leciał do Stanów Zjednoczonych z tego samego lotniska, co Tomasz Adamek i polską linią LOT. Postanowił zagrać na nosie starszemu o dwa lata bokserowi i wstawił do sieci wideo, w którym oficjalnie przepraszał za zachowanie Adamka.

"Jako Cesarz Polskich Freak Fightów przeprosiłem Panie Stewardesy z LOT za chlew, jaki Adamek urządził na pokładzie samolotu LOT kilka miesięcy temu. Zrobiłem to w imieniu całego środowiska sportów walki" - mówił na nagraniu. W komentarzach wiele osób było zadowolonych z jego postawy. Ostatecznie sam Najman nie mógł się również nachwalić obsługi lotu i samych linii lotniczych.

Rozwiń

Rozwiń

Marcin Najman i Tomasz Adamek (na małym zdjęciu) TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA