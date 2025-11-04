W ostatnim czasie Marcin Najman miał okazję sprawdzać się w niestandardowych walkach - 2 vs 1 z Neffati Brothers oraz z Michałem "Boxdelem" Baronem przeciwko Tomaszowi "Apostołowi" Dorożałe. Teraz przyszedł czas na jego powrót do formuły MMA.

Okazuje się, że częstochowianin jest jednym z bohaterów dodatkowej walki FAME 28, a jego rywalem będzie Paweł "Scarface" Bomba, z którym Najman miał okazję już wadzić się w przeszłości.

Ogłosili kolejną walkę Najmana w FAME MMA. Bomba "Scarface" rywalem "Cesarza".

Z pewnością do ich pojedynku doszłoby już wcześniej, gdyby nie problemy Bomby z prawem. - Obiecaliśmy mocny EXTRAFIGHT i tak też się stanie na FAME 28: ARMAGEDON. Programy Najmana z Bombą były kopalnią śmiechu! Ale w klatce tak wesoło już nie będzie - czytamy w oficjalnej zapowiedzi nadchodzącego starcia.

Starcie zakontraktowane zostało w formule MMA i potrwać ma maksymalnie 3 rundy po 3 minuty każda.

Internauci nie kryją swojego zadowolenia pojedynkiem dodanym do karty walk, bowiem freak fightowa organizacja zmaga się ze sporą krytyką niezadowolonych fanów, których nie przekonała pierwotna karta walk.

Na niej zobaczymy m.in. Bartosza Żukowskiego, odgrywającego, chociażby rolę Waldusia Kiepskiego w "Świecie według Kiepskich", który zmierzy się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem.

W walce wieczoru z kolei były mistrz organizacji KSW, Marcin Wrzosek zmierzy się z Pawłem Tyburskim.

Dla Pawła Bomby starcie z Najmanem będzie pierwszą okazją do pojedynku od prawie trzech lat. Po raz ostatni zameldował się on w oktagonie podczas gali HIGH League 5, w grudniu 2022 roku.

