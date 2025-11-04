Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjna walka Najmana ogłoszona. Tego nazwiska nikt się nie spodziewał

Łukasz Olszewski

Kiedy federacja FAME ogłosiła kartę walk na najbliższą galę oznaczoną numerem 28, niewiele osób mogło spodziewać się, że do listy pojedynków zostanie dodane zestawienie z Marcinem Najmanem w roli głównej - a jednak. Nazwisko jego rywala może szokować jeszcze bardziej, bowiem od dawna nie miał on możliwości uczestniczyć w freak fightowych galach.

Marcin Najman
Marcin NajmanTomasz RadzikAGENCJA SE

W ostatnim czasie Marcin Najman miał okazję sprawdzać się w niestandardowych walkach - 2 vs 1 z Neffati Brothers oraz z Michałem "Boxdelem" Baronem przeciwko Tomaszowi "Apostołowi" Dorożałe. Teraz przyszedł czas na jego powrót do formuły MMA.

Okazuje się, że częstochowianin jest jednym z bohaterów dodatkowej walki FAME 28, a jego rywalem będzie Paweł "Scarface" Bomba, z którym Najman miał okazję już wadzić się w przeszłości.

Ogłosili kolejną walkę Najmana w FAME MMA. Bomba "Scarface" rywalem "Cesarza".

Z pewnością do ich pojedynku doszłoby już wcześniej, gdyby nie problemy Bomby z prawem. - Obiecaliśmy mocny EXTRAFIGHT i tak też się stanie na FAME 28: ARMAGEDON. Programy Najmana z Bombą były kopalnią śmiechu! Ale w klatce tak wesoło już nie będzie - czytamy w oficjalnej zapowiedzi nadchodzącego starcia.

Marcin Komenda: W tej drużynie jest ogromny potencjał i możemy osiągnąć coś wspaniałegoPolska Siatkówka

Starcie zakontraktowane zostało w formule MMA i potrwać ma maksymalnie 3 rundy po 3 minuty każda.

Internauci nie kryją swojego zadowolenia pojedynkiem dodanym do karty walk, bowiem freak fightowa organizacja zmaga się ze sporą krytyką niezadowolonych fanów, których nie przekonała pierwotna karta walk.

Na niej zobaczymy m.in. Bartosza Żukowskiego, odgrywającego, chociażby rolę Waldusia Kiepskiego w "Świecie według Kiepskich", który zmierzy się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem.

W walce wieczoru z kolei były mistrz organizacji KSW, Marcin Wrzosek zmierzy się z Pawłem Tyburskim.

Dla Pawła Bomby starcie z Najmanem będzie pierwszą okazją do pojedynku od prawie trzech lat. Po raz ostatni zameldował się on w oktagonie podczas gali HIGH League 5, w grudniu 2022 roku.

Marcin Najman
Marcin NajmanTomasz Radzik/Agencja SEEast News
Po lewej stronie mężczyzna owija dłonie białą taśmą sportową, ubrany w czarną koszulkę, po prawej stronie stoi mężczyzna w niebieskiej marynarce i białej koszuli, patrzący w bok, scena odbywa się w otoczeniu sportowym
Marcin Najman uderza w Tomasza AdamkaTOMASZ GOLLA/AGENCJA SE/East News, Lukasz SolskiEast News
Marcin Najman i Dariusz Michalczewski (na małym zdjęciu)
Marcin Najman i Dariusz Michalczewski (na małym zdjęciu)Jakub Kaminski/Dzien Dobry TVN/East NewsEast News

