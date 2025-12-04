W listopadzie media obiegła przykra wiadomość o śmierci Marzeny Babiarz, żony Przemysława Babiarza. Kondolencje płynęły z różnych stron, w tym od prezydenta Przemyśla oraz z redakcji TVP Sport, z którą dziennikarz jest związany.

Po niespełna dwóch tygodniach od pogrzebu Babiarz wrócił do pracy. Komentuje rozgrywane w Lublinie mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu na krótkim basenie. "Miałem bardzo długą przerwę od pracy związaną z chorobą żony. Teraz, gdy już jesteśmy po śmierci i pogrzebie, trzeba wracać do aktywności. Takie mistrzostwa Europy to rodzaj przetarcia. Dobrze, że mogę skupić się na czymś innym" - opowiada komentator w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Powrót Przemysława Babiarza do TVP Sport. Wspomina chorobę żony

Przemysław Babiarz ujawnia, że kiedy do szefostwa TVP Sport dotarła informacja o poważnej chorobie jego żony, okazano mu dużą przychylność. "Gdy tylko dowiedzieli się, że stan zdrowia mojej żony mocno się pogorszył, to od razu dali mi wolną rękę i zwolnili z obowiązków zawodowych. Jestem im za to szalenie wdzięczny" - tłumaczy.

Choć przed mikrofon już wrócił i stara się skupiać na pracy, to - co naturalne - myśli o żonie wciąż w nim tkwią. "Na czas komentowania jestem jednak w innym świecie. Potrzebuję tego i absolutnie nie żałuję, że jestem teraz w pracy. Gdybym się zatopił we własnych myślach i żałobie, to nie byłoby dla mnie dobre" - wyjaśnia i od razu dodaje, że pomaga mu również wiara.

Wraca do bolesnych wspomnień z początku i końca choroby żony. "Moja żona chorowała bardzo ciężko od roku, ale szczególnie trudne były ostatnie trzy tygodnie. To było doświadczenie, które zmieniło moje życie" - przyznaje i dodaje, że odpuszczał wiele aktywności, by trwać u boku ukochanej.

Byłem przy niej do końca

Wierzy w to, że teraz żona patrzy na niego z góry. "To była najważniejsza osoba w moim życiu. Z nikim nie miałem takiej relacji" - podsumowuje.

Przemysław Babiarz z żoną Marzeną, 2007 rok Pawel Kibitlewski/REPORTER Reporter

Przemysław Babiarz AKPA AKPA