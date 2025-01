Co dalej z karierą Stocha? Padło pytanie o igrzyska, skoczek już to przyznał

Kamil Stoch był krok od zakończenia kariery. Pomogła mu praca z Doleżalem

"Jestem akurat w momencie, w którym nie wiem nawet, czy pojadę na kolejny konkurs, a co tu dopiero mówić o igrzyskach. Do tego daleka droga i nie wiem, co się wydarzy" - przyznał początkowo Kamil Stoch, ale prędko też rozwiał wątpliwości co do swego nastawienia w temacie. "Natomiast tak, mam w planach starty w kolejnym sezonie. I są tam igrzyska olimpijskie, w których chciałbym się dobrze zaprezentować" - skwitował.