Możliwy wielki powrót do polskiej kadry. To już ponad dwa lata. "Tęsknię"

Kamila Karpiel w październiku 2022 roku zawiesiła karierę, po czym wyjechała do Norwegii. Nie zapomina jednak o skokach narciarskich i nie wyklucza, że wkrótce wróci do zawodowego uprawiania sportu. Ma już nawet wstępny plan, o którym opowiedziała w rozmowie ze skijumping.pl. "Jeśli się zdecyduję na powrót, to będę pracować na sto procent" - zadeklarowała.