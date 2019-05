Mistrz świata od 1 maja nie jest już kawalerem. Dawid Kubacki wziął w środę ślub z Martą Majcher.

Uroczystość odbyła się w drewnianym kościele na Bachledówce, we wsi Czerwienne koło Zakopanego. Jak donosi "Tygodnik Podhalański", po drodze do karczmy, gdzie odbywa się wesele, nie zabrakło tzw. bram, nawiązujących do skoków narciarskich.

Wśród gości zaproszonych na ślub nie brakuje postaci znanych ze świata skoków narciarskich - pojawił się m.in. Kamil Stoch.



Kubacki oświadczył się Marcie przed rokiem, w czasie wakacji w Egipcie. Wybranka skoczka to była szpadzistka, są parą od kilku lat.

29-letni zawodnik ma za sobą najlepszy sezon w karierze. 13 stycznia w Predazzo we Włoszech odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. 1 marca w Seefeld po pełnym zwrotów akcji konkursie sięgnął po złoto mistrzostw świata na skoczni normalnej. Drugie miejsce zajął Stoch.

