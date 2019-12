Trening, kwalifikacje i konkurs indywidualny jednego dnia - to plan skoczków na sobotę. Piątkowa wichura w Engelbergu wywróciła wszystko do góry nogami. Do akcji wkroczyła policja.

W sobotę o 16.00 na obiekcie Gross-Titlis-Schanze odbędzie się indywidualny konkurs Pucharu Świata. W piątek z powodu zbyt silnego wiatru odwołano treningi i kwalifikacje, które zostały przeniesione na następny dzień.

Do akcji wkroczyła policja, która nakazała wszystkim opuścić skocznię i nie wydała pozwolenia na przeprowadzenie jakichkolwiek skoków - podała TVP Sport.

Zdecydowano, że w sobotę o godz. 13.30 przeprowadzony będzie jeden trening, godzinę później kwalifikacje, a następnie konkurs.

Prognoza pogody na sobotnie popołudnie przewiduje znacznie słabsze niż w piątek wiatry (o sile około 2 m/s, gdy dzień wcześniej wiało ponad 6 m/s), temperatura powietrza ma oscylować w granicach od minus 2 do minus 3 st. C. Spodziewane są natomiast opady śniegu, ale nie na tyle intensywne, aby utrudnić przeprowadzenie zawodów.

W Engelbergu wystąpi siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny i Klemens Murańka.

Stoch lubi skocznię w Szwajcarii. Trzykrotny mistrz olimpijski już ośmiokrotnie stawał tam na podium. To właśnie od rywalizacji na obiekcie Gross-Titlis-Schanze następowała wyraźna zwyżka jego formy. Dwa lata temu zmagania w Engelbergu zaczął od trzeciego miejsca. Dzień później był drugi, a następnie wygrał wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Również przed igrzyskami Soczi 2014 w Szwajcarii prezentował się świetnie, zajmując kolejno drugie i pierwsze miejsce.

W tym sezonie w klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Z Polaków najwyżej - na ósmym miejscu - sklasyfikowany jest Stoch. Do lidera traci 144 punkty. W Pucharze Narodów natomiast "Biało-Czerwoni" zajmują trzecie miejsce, za Austriakami i Norwegami.

Drugi konkurs zaplanowany jest na niedzielę. Jego program na razie nie uległ zmianie, kwalifikacje odbędą się o godz. 13.30, a start pierwszej serii o 15.

Program konkursów PŚ w Engelbergu:

sobota, 21 grudnia

13.30 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 22 grudnia

13.30 - kwalifikacje

15.00 - pierwsza seria konkursowa