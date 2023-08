Powódź w Słowenii. Woda zalała znane skocznie narciarskie

Wszystko wskazuje na to, że najgorsze niedługo będzie już za Słowenią, ale na opadnięcie wody i późniejsze posprzątanie kraju będzie trzeba jeszcze poczekać, a straty będą liczone w setkach milionów euro . Szczególnie trudna była końcówka ubiegłego tygodnia - bardzo gwałtowne i intensywne opady deszczu zapoczątkowały powódź , której skutki najbardziej dotknęły północną część kraju. Premier Robert Golob przyznał wprost, że można mówić o "największej klęsce żywiołowej w historii kraju" . Pomoc Słowenii zapowiedziały inne kraje Unii Europejskiej, w tym Polska - jeszcze w niedzielę z Lublina wyruszyły pierwsze ciężarówki z pomocą humanitarną. Mimo własnej trudnej sytuacji Słowenii chce pomóc także dotknięta rosyjską agresją Ukraina .

Zniszczenia powodziowe będą zapewne naprawiane jeszcze długo. Woda znalazła się także na skoczni narciarskiej w Ljubnie, doskonale znanej fanom tej dyscypliny sportu . To jednak nie wszystko - żywioł dotknął także inne obiekty, które znajdują się w Žiri oraz Mengeš.

Skocznia w Ljubnie. Panie skaczą tam w Pucharze Świata

Spośród zalanych słoweńskich skoczni najbardziej znana jest ta w Ljubnie o HS94, na której odbywają się konkursy Pucharu Świata kobiet. W sezonach 2021/2022 oraz 2022/2023 były one zaliczane do klasyfikacji Turnieju Sylwestrowego - właśnie tam panie odebrały nagrody w imprezie wzorowanej na męskim Turnieju Czterech Skoczni. Najbliższej zimy Ljubno również powinno gościć Puchar Świata - konkursy są zaplanowane na 27 i 28 stycznia. Fani skoków mają nadzieję, że do tego momentu zniszczenia związane z powodzią będą już tylko przykrym wspomnieniem.