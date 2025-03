Obolały Kamil Stoch i gigantyczny awans. Zdradził, jakie ma plany z żoną

Kamil Stoch: nie pamiętam, kiedy ostatnio była taka sytuacja

- To rzeczywiście były moje najlepsze skoki pod względem przygotowania głowy do zawodów. Realizowałem to, co miałem zadane. Ten pierwszy skok też był naprawdę dobry, ale niestety spóźniony. Drugi był już naprawdę solidny.

Michal Doleżal, twój trener, mówił kiedyś, że w odnalezieniu tego luzu nikt ci nie pomoże, że musisz to odnaleźć sam. Jak to zrobiłeś?

- Samemu jest bardzo trudno coś takiego osiągnąć. Tylko nieliczni byliby w stanie to zrobić. Otrzymałem pomoc od osoby zajmującej się pracą mentalną i cieszę się, że są tego efekty. To nie dzieje się od razu, to musi zająć trochę czasu i tak było u mnie. To był proces, który trzeba było przerobić. On się wciąż nie skończył. Cały czas w nim jestem.