Szalony atak Kamila Stocha w Planicy. Nowy zdobywca Kryształowej Kuli

W piątkowy poranek w Planicy doszło do kolejnego w ostatnich latach przewrotu w polskich skokach narciarskich. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poinformował o tym, jaka będzie najbliższa przyszłość polskiej kadry. Adam Małysz przekazał całemu światu, że z prowadzeniem reprezentacji Polski wraz z ostatnim skokiem w Planicy pożegna się trener Thomas Thurnbichler, który wciąż może pozostać w Polsce, pełniąc jednak inną rolę.

Nowym szkoleniowcem kadry A został zaś ogłoszony Maciej Maciusiak, który był asystentem Thurnbichlera. To zmiana, którą według słów Adama Małysza poparli wszyscy nasi skoczkowie. Roszada została ogłoszona w bardzo dobrym stylu, w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się kilka lat temu z udziałem Michała Doleżala. Zawodnicy o odejściu Thurnbichlera wiedzieli już od kilku dni.

Duży awans Stocha w klasyfikacji. Daniel Tschofenig z Kryształową Kulą

Być może właśnie ta informacja sprawiła, że Polacy dostali trochę dodatkowej energii, którą widać podczas lotów na skoczni w Planicy. Czwartkowe kwalifikacje do piątkowego konkursu wlały sporo nadziei w serca kibiców, którzy czekają na dobre próby swoich idoli. W czołowej dziesiątce wówczas znalazło się miejsce dla aż trzech naszych skoczków. Pierwszy raz w sezonie znalazł się tam Kamil Stoch, tuż przed nim Piotr Żyła, a za tą dwójką Paweł Wąsek. Nadzieje na dobry wynik w piątek mógł mieć także Aleksander Zniszczoł.

Piątkowy konkurs z polskiej perspektywy rozpoczął się dość przeciętnie. Jakub Wolny w dość korzystnych warunkach osiągnął 203,5 metra i przez kilka minut musiał czekać na potwierdzenie awansu, co jednak ostatecznie się wydarzyło. Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który wylądował na odległości 206,5 metra, ale dostał ponad 10 punktów rekompensaty więcej od Wolnego i po swoim skoku był trzeci. Metr dalej wylądował Żyła.

Z racji na składowe skoku Żyły nota łączna była dokładanie taka sama jak w przypadku Stocha i obaj nasi zawodnicy do drugiej serii awansowali na tym samym miejscu. Niewiele lepiej od tej dwójki spisał się Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 204,5 metra, ale miał bardzo niesprzyjające warunki, dzięki czemu wyprzedził kolegów z kadry o nieco ponad dwa punkty. Najlepiej z naszych orłów w pierwszej serii spisał się Paweł Wąsek, który w dobrych warunkach osiągnął 214,5 metra. W konkursie prowadził zaś Anze Lanisek po locie na 242 metr.

Druga część rywalizacji na mamucie w Planicy z polskiej perspektywy rozpoczęła się mocno średnio. Jakub Wolny w swojej próbie nie doleciał do punktu K, który usytuowany jest na 200. metrze. Wolnemu zabrakło pół metra. Zdecydowanie lepiej spisał się Kamil Stoch, który poprawił się o prawie 10 metrów w stosunku do tego, co osiągnął w pierwszej serii. Nasz mistrz wylądował na odległości 215,5 metra i po swojej próbie delikatnie się uśmiechnął.

Po tym skoku mógł liczyć na spory awans w klasyfikacji zawodów, bo różnice po pierwszej serii były minimalne. Nieco gorzej spisał się Piotr Żyła, który wylądował metr bliżej, ale skakał w lepszych warunkach. Żyła plasował się więc za plecami Stocha. Gorzej niż Żyła zaprezentował się Zniszczoł, który w słabym stylu wylądował na odległości 209,5 metra, co wiązało się ze sporym spadkiem w klasyfikacji całych zawodów.

Zdecydowanie lepszą próbę pokazał Paweł Wąsek, który osiągnął 217 metrów i zapewnił sobie najwyższą pozycję spośród polskich skoczków i wyszedł oczywiście na prowadzenie. Niedługo po próbie Wąska stało się jasne także, że Stoch wyrównał swój najlepszy wynik w sezonie. Co więcej, w drugiej serii zdobycie Kryształowej Kuli przypieczętował Daniel Tschofenig, który zrobił to po locie na odległość 233,5 metra i otrzymaniu pięciu not dwudziestopunktowych. Cały konkurs padł zaś łupem Domena Prevca.

Wyniki piątkowego konkursu lotów w Planicy:

1. Domen Prevc

2. Anze Lanisek

3. Ryoyu Kobayashi

...

11. Paweł Wąsek - 409.1 pkt

14. Kamil Stoch - 401.1 pkt

17. Piotr Żyła - 397.5 pkt

27. Aleksander Zniszczoł - 374.0 pkt

30. Jakub Wolny - 363.6 pkt

