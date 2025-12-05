Już w piątek o godzinie 18:00 polskiego czasu w Waszyngtonie rozpocznie się losowanie grup finałowych przyszłorocznego mundialu. Impreza ta odbędzie się tym razem w aż trzech krajach. Zdecydowana większość spotkań zostanie rozegrana w USA. Część rywalizacji skierowano również do Kanady i Meksyku.

Przed losowaniem znamy 42 uczestników mistrzostw świata. Do obsadzenia pozostało już tylko sześć stanowisk - cztery z nich zajmą najlepsi z europejskiej ścieżki baraży, a o przydziale pozostałych dwóch zadecydują baraże interkontynentalne. W gronie zainteresowanych znajduje się oczywiście reprezentacja Polski.

Polska w półfinale baraży zagra z Albanią. W przypadku wygranej na PGE Narodowym w finale podopiecznych Jana Urbana czeka wyjazdowa potyczka z Ukrainą lub Szwecją. Bez względu na wynik losowania, "biało-czerwoni" zostaną ujęci w piątkowym losowaniu. Podobnie jak reszta drużyn "barażowych" FIFA ulokowała Polskę w ostatnim, czwartym koszyku.

Ogłoszono skład polskiej delegacji na losowanie grup finałowych MŚ

Sytuacja dla polskich kibiców nie jest najbardziej komfortowa. Los reprezentacji Polski rozstrzygnie się dopiero w końcówce marca. Wcześniej jednak poznamy lokalizację hipotetycznych spotkań Polski na mundialu.

Na hucznej uroczystości w Kennedy Center nie zabraknie polskiej delegacji. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, na losowaniu będzie aż pięciu przedstawicielu Polskiej Piłki Nożnej.

Na czele delegacji staną rzecz jasna prezes PZPN Cezary Kulesza oraz selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Prócz nich, do USA wylecieli również sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, team manager kadry Łukasz Gawrjołek oraz rzecznik prasowy Emil Kopański.

Losowanie grup finałowych przyszłorocznych mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia o godz. 18:00 w Waszyngtonie. Relację z tego wydarzenia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP