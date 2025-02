Sensacja w klasyku PlusLigi. Zaciekłe protesty mistrzów Polski nic nie dały

Jastrzębski Węgiel zatrzymany po serii czterech ligowych zwycięstw - i to przed własną publicznością. W klasyku siatkarskiej PlusLigi mistrzowie Polski przegrali w czterech setach z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Gości do zwycięstwa prowadzili Miran Kujundzić i Bartłomiej Lemański, choć nie obyło się też bez kontrowersji. Dla Skry trzy punkty na tak trudnym terenie mogą okazać się bezcenne w walce o grę w fazie play-off. Lider PlusLigi traci zaś przewagę nad goniącym go zespołem z Zawiercia.