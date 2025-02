Celem dla każdego przeciwnika Bogdanki LUK Lublin jest powstrzymanie Wilfredo Leona . Zwłaszcza w ostatnich tygodniach reprezentacyjny przyjmujący radzi sobie świetnie, ale to nie zawsze wystarcza, by jego zespół wygrywał. W poprzedniej kolejce w Kędzierzynie-Koźlu zdobył 18 punktów, ale lublinianie przegrali z ZAKS-ą po tie-breaku .

W piątkowym hicie kolejki to właśnie po ataku Leona Bogdanka LUK Lublin objęła prowadzenie 7:5 w pierwszym secie. Po chwili jednak warszawianie po raz pierwszy zablokowali wicemistrza olimpijskiego i doprowadzili do remisu. A potem zaczęli budować przewagę. Punkt zagrywką zdobył Jurij Semeniuk, w aut zaatakował partnerujący na przyjęciu Leonowi Mikołaj Sawicki . PGE Projekt po raz drugi zatrzymał blokiem Leona, ale trzypunktową przewagę stracił przy wyniku 16:16.

Wilfredo Leon szalał w polu zagrywki. Ale Bogdanka LUK Lublin nie zamknęła meczu

Początek trzeciej partii to znów dwie punktowe zagrywki Leona - z jedną nie poradził sobie Brand, z drugą libero Damian Wojtaszek . Gospodarze prowadzili już 7:2. Graban ponownie szybko wykorzystał pierwszą przerwę i jego siatkarze w końcu odzyskali nieco równowagi. Kontratak wykończony przez Jakuba Kochanowskiego dał im remis 9:9. To była jednak słabsza chwila lublinian, po której wygrali trzy kolejne akcje, znów w ataku ze świetnej strony pokazał się Leon .

PlusLiga. Kluczowe wejście Andrzeja Wrony, Wilfredo Leon zatrzymany

Otwarcie tie-breaka to udane akcje gości, blok przy ataku Kewina Sasaka i dwa punkty ich przewagi. Do remisu doprowadził kolejny, ósmy już as serwisowy Leona - to jego nowy rekord w PlusLidze. A po zmianie stron i bloku Nowakowskiego Bogdanka LUK objęła prowadzenie 9:8. Po chwili błędy w ataku popełnili Semeniuk i Bołądź - grę warszawskich siatkarzy mocno utrudnił zagrywkami Malinowski. Do remisu 13:13 serwisem doprowadził Semeniuk, któremu dał się zaskoczyć Leon.