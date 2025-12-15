Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wstrząs w polskim klubie. Jest selekcjonerem, właśnie stracił pracę

Seria porażek sprawiła, że zarządzający MOYA Radomki Radom zdecydowali się podjąć radykalne kroki. Drużyna siatkarek, która występuje w europejskich pucharach i po udanym początku sezonu miała spore ambicje, właśnie straciła trenera. Z pracą pożegnał się Jakub Głuszak, który pracował w klubie od czterech sezonów, a poza tym jest też selekcjonerem reprezentacji Ukrainy. Dyrektor Radomki Łukasz Kruk jasno uzasadnił powody zwolnienia szkoleniowca.

MOYA Radomka Radom bardzo dobrze rozpoczęła aktualny sezon TAURON Ligi. Radomskie siatkarki początkowo były w czołówce tabeli, potrafiły pokonać ŁKS Commercecon Łódź, ale te wyniki to już tylko wspomnienie.

Ostatnio bowiem Radomka notuje porażkę za porażką. W lidze przegrała już pięć spotkań z rzędu. Ostatnie w piątek z LOTTO Chemikiem Police, gdy przegrała na wyjeździe 1:3. Ta porażka zepchnęła drużynę na ósme miejsce, czyli skraj strefy play-off.

Siatkówka. Władze polskiego klubu zdecydowały ws. trenera. "Wstrząs"

A że ambicje w klubie już od paru sezonów sięgają znacznie wyżej, władze Radomki zdecydowały się na radykalne kroki. W poniedziałek ogłosiły rozstanie z Jakubem Głuszakiem, pierwszym szkoleniowcem drużyny.

Dyrektor zarządzający klubu Łukasz Kruk jasno przedstawił powody tej decyzji w komunikacie zamieszczonym w serwisie internetowym Radomki. Władze chcą wstrząsnąć drużyną.

Decyzja o rozwiązaniu kontraktu z trenerem Głuszakiem spowodowana została ostatnimi wynikami naszej drużyny. Dobry początek sezonu, lecz w ostatnich pięciu meczach nie zdobyliśmy nawet punktu, gdzie i styl gry nie był zadowalający. Podjęliśmy taką decyzję, że może taki "wstrząs" czy nowy impuls pomoże tej drużynie zacząć grać lepiej
podkreśla Kruk.

TAURON Liga. Radomka Radom dalej gra w pucharach

Głuszak pracował w Radomce od czterech sezonów. Początkowo był drugim trenerem, w styczniu 2024 r. objął funkcję pierwszego szkoleniowca. Jego posady nie uratował nawet udany start w europejskich pucharach. Radomka bez problemów wyeliminowała w dwumeczu VK UP Ołomuniec i zameldowała się w kolejnej rundzie Pucharu CEV, gdzie rywalem będzie Mladost Zagrzeb z Chorwacji.

39-letni Głuszak może się pochwalić międzynarodowym doświadczeniem. Trenował m.in. reprezentację Węgier, a ostatnio Ukrainy. Wszystko wskazuje na to najbliższym czasie będzie się mógł skupić właśnie na pracy selekcjonera.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem Radomki. Drużynę już w piątek czeka mecz z UNI Opole, wiceliderem tabeli i rewelacją rozgrywek TAURON Ligi.

