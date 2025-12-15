Polska medalistka dopięła swego. 18 noblistów, trzech premierów. I wreszcie ona

Podium z Paryża utkwiło w pamięci polskich kibiców na długie lata. Na najwyższym stopniu Aleksandra Mirosław. Obok niej, z brązowym medalem na szyi, Aleksandra Kałucka. Na moment wspinaczka sportowa na czas stała się naszym sportem narodowym.

To wtedy kibice chcieli wiedzieć wszystko o obu Aleksandrach. Kałucka chętnie opowiadała o swoim zamiłowaniu do nauk ścisłych. Nie było powodu, by ukrywać ponadprzeciętne zdolności. Ale taki powód... pojawił się niedługo później.

Aleksandra Kałucka w jednym szeregu z noblistami i premierami. Na jej koncie dyplom magistra University of Edinburgh

Kałucka stawia sprawę jasno: w Edynburgu jest zakochana. Zrozumiała to przy okazji odbywających się w tym mieście zawodów Pucharu Świata, w których okazała się bezkonkurencyjna. Wtedy zrozumiała, że to tam chce kontynuować edukację.

Do stolicy Szkocji wróciła już jako medalistka olimpijska. Z początku ukrywała fakt, że stała w Paryżu na podium. Chciałaby być traktowana jak wszyscy inni studenci. To był jej sekret, którego - co oczywiste - nie udało się długo zachować.

Na Uniwersytecie Edynburskim studiowała od września 2024 do maja 2025 roku. Kierunek: matematyka stosowana obliczeniowa. Edukację zakończyła pomyślnie, z tytułem magistra.

Tym samym dołączyła do takich sław jak Karol Darwin (twórca teorii doboru naturalnego), sir Arthur Conan Doyle (autor powieści o przygodach Sherlocka Holmesa) czy Alexander Graham Bell (wynalazca telefonu).

Ale lista nazwisk znamienitych absolwentów uczelni jest znacznie dłuższa. Wystarczy wspomnieć, że znajduje się na niej 18 noblistów i trzech byłych premierów Wielkiej Brytanii - John Russel, Henry John Temple i Gordon Brown.

- Widzę wielką różnicę po tych kilku miesiącach nauki w Edynburgu - mówiła Kałucka jeszcze w trakcie studiów w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport. - Jedną z moich wad jest to, że jestem bardzo ambitna. We wszystkim, co robię, chciałbym być najlepsza. Dlatego za każdym razem mierzę wysoko. Chcę zatem, poza sportem, rozwijać się też naukowo.

Ale wszystko we właściwym czasie. Po sukcesie na gruncie edukacyjnym pora wrócić do wygrywania na ściance. Sportsmenka, która za 10 dni skończy 24 lata, myśli już o kolejnych igrzyskach - Los Angeles 2028.

Rezultaty wszystkich prognoz matematycznych są w tym temacie zbieżne: to musi być medal. Można dyskutować, z jakiego kruszcu. Skoro ambicja jest wadą Kałuckiej, rywalki już dzisiaj powinny się obawiać jej atutów.

Aleksandra Kałucka Marcin Golba/NurPhoto AFP

Aleksandra Kałucka Michael Reaves AFP

Aleksandra Kałucka wykonuje selfie na olimpijskim podium w Paryżu. Na najwyższym stopniu Aleksandra Mirosław FABRICE COFFRINI AFP