Wszystko wskazuje na to, że Legia zrealizuje swój cel i ostatecznie sprowadzi Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa.

Trudno jednak mówić o sukcesie. Cały proces został bowiem opóźniony, ponieważ Raków Częstochowa nie oddał Marka Papszuna bez walki o własne interesy. A wyglądało to tak, jakby Legia myślała, że odda.

O uwłaczających wręcz ofertach Legii było głośno. Klub z Warszawy proponował Rakowowi zapłatę w bonusach w zamian za zrealizowanie przez Marka Papszuna celów, które teoretycznie są niemożliwe do spełnienia.

Plan "A" Legii Warszawa runął w gruzach i okazało się, że klub nie posiada planu "B". Między innymi dlatego skończył rundę w strefie spadkowej. Na przedostatnim miejscu PKO BP Ekstraklasy.

Teraz w "Prawdzie Futbolu" u Romana Kołtonia sprawę skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ma dobrego zdania o postawie Legii Warszawa, a szczególnie Frediego Bobica.

- Mieliśmy swojego faworyta, 5-6 dni i byliśmy dogadani. Obie strony chciały tego samego, ale potem zaczęła się walka, by wyciągnąć go z jego obecnego klubu. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, że dołączy do Legii - mówił niedawno Fredi Bobic. I właśnie tę wypowiedź Niemca boleśnie skrytykował Zbigniew Boniek.

Boniek uderza. "Ta wypowiedź to nieporozumienie"

- To jest w ogóle nie fair. Pójść do trenera drużyny, z którą rywalizujesz i starać się go odciągnąć od swojego klubu, żeby przeszedł na naszą stronę. To trzeba napiętnować, bo to nie jest rzecz normalna - wypalił Boniek.

Ta wypowiedź Bobica to jest nieporozumienie dla mnie. Co on sobie wyobrażał? Że dogadał się z trenerem Rakowa Częstochowa w 5 dni, a ten powie: "Cześć Panowie, odchodzę, idę do Legii, a wy zostajecie sami"? Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że widać, dlaczego on ma problemy, żeby być zatrudnionym w Bundeslidze.

Za swoją nieporadność Legia Warszawa zapłaciła już bardzo wysoką cenę. Nie dość, że ostatecznie Raków Częstochowa zdołał skutecznie zawalczyć o swoje interesy przy odejściu Papszuna, to wyniki sportowe Legii w tym okresie wołają o "pomstę do nieba".

Stołeczna drużyna zanotowała 11 kolejnych meczów bez zwycięstwa. O przerwanie tej fatalnej passy Legia zawalczy już najpewniej za kadencji Marka Papszuna. Trenera czeka ekstremalnie trudne zadanie, które będzie polegać na przywróceniu Legii na piłkarski szczyt w Polsce.

Zbigniew Boniek, Marek Papszun Piotr Kamionka & Grzegorz Wajda East News

Zbigniew Boniek i Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dariusz Mioduski/ Fredi Bobic/Nico Paetzel/DeFodi Images via Getty Images Stach Antkowiak/REPORTER East News