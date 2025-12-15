Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bezlitosna decyzja Horngachera. Wyprowadził cios. Mistrz olimpijski skreślony

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Ten sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dla Niemców rozgrywa się na dwóch frontach. W czołówce znakomicie spisują się dwaj podopieczni Stefana Horngachera, a więc Phlipp Raimund i Felix Hoffmann. Fatalnie prezentują się jednak ci, którzy mieli być liderami. W związku z tym Horngacher podjął bezlitosną decyzję i skreślił mistrza olimpijskiego.

Stefan Horngacher
Stefan HorngacherŁukasz Szeląg/ReporterEast News

Stefan Horngacher oficjalnie ogłosił już, że trwający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie jego ostatnim w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec zasłynął z tego, że potrafi znakomicie przygotować swoich zawodników na najważniejsze imprezy. Przekonał się o tym, choćby Kamil Stoch.

Nasz mistrz właśnie pod wodzą Horngachera przeżywał swoje najlepsze momenty w karierze. W reprezentacji Niemiec trener zdążył już udowodnić, że potrafi pracować z najlepszymi. Najwięcej pod batutą austriackiego szkoleniowca osiągnął Karl Geiger, który bez wątpienia jest gwiazdą niemieckiej kadry.

Horngacher nie miał wyboru. Decyzja jest nieodwracalna

W ten sezon mistrz świata oraz mistrz świata w lotach wszedł jednak bardzo słabo. To poskutkowało wykreśleniem go ze składu na rywalizację w niemieckim Klingenthal. W tym czasie Geiger trenował, żeby poprawić swoją dyspozycję na Turniej Czterech Skoczni, a potem także igrzyska olimpijskie.

W Klingenthal ostatnią szansę dostał Andreas Wellinger. Mistrz olimpijski z 2018 roku spisał się jednak fatalnie. Niemiec w jednym z konkursów zajął miejsce czterdzieste, a do drugiego nawet się nie zakwalifikował. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Wellinger plasuje się dopiero na 31. miejscu.

To wszystko musiało mieć swoje opłakane skutki, Stefan Horngacher właściwie nie miał wyboru. Wellingera nie zobaczymy w Engelbergu. - Na pewno nie wystartuję w Engelbergu. Już wcześniej rozmawialiśmy o tym, czy mój przyjazd ma sens - powiedział niemiecki skoczek w rozmowie z ARD.

- Spróbujemy postawić go na nogi. Skoki w ogromnej mierze opierają się na czuciu, a tego brakuje Andreasowi - skomentował Horngacher dla "Bilda". Za Geigera do kadry włączony został podopieczny Thomasa Thurnbichlera Luca Roth, nie wiadomo, kogo powoła do drużyny na Engelber austriacki trener.

Thomas Thurnbichler po konkursie lotów w Oberstdorfie. WIDEOmateriały prasowemateriały prasowe
Po lewej stronie mężczyzna w kurtce sportowej i czerwonej czapce z logotypami sponsorów, patrzący poważnie w bok, po prawej skoczek narciarski w kombinezonie sportowym, z kaskiem na głowie, trzymający narty, skupiony na swoim zadaniu, w tle światła obi...
Decyzją o odejściu Stefan Horngacher zaskoczył swoich podopiecznychDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP/AFP, KERSTIN JOENSSONAFP
Stefan Horngacher (z lewej) i Thomas Thurnbichler w jednym sztabem trenerskim? To całkiem prawdopodobny scenariusz
Stefan Horngacher (z lewej) i Thomas Thurnbichler w jednym sztabem trenerskim? To całkiem prawdopodobny scenariuszAFP
Skoki narciarskie. Na zdjęciu trener Stefan Horngacher oraz polski skoczek Aleksander Zniszczoł
Skoki narciarskie. Na zdjęciu trener Stefan Horngacher oraz polski skoczek Aleksander ZniszczołMAREK LASYK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja