Agnieszka Radwańska od kilku już lat przebywa na sportowej emeryturze. Dzięki zarobionym podczas trwania kariery pieniądzom nie musi się przesadnie martwić o przyszłość swoją i swojej rodziny.

Tenisistka wciąż jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. A tych na Instagramie ma wszak niemało. "Isia" relacjonuje nie tylko kolejne podróże czy zakupy, ale też reklamuje liczne produkty. Dzięki zdobytej popularności nadal jest atrakcyjna dla reklamodawców.

Radwańska przed świętami już oficjalnie potwierdziła. Zaszły zmiany w domu

Ostatnio Aga miała kolejny powód do wielkiej radości. Jak się bowiem okazało, tuż przed świętami czekała na nią nie lada niespodzianka. W domu Radwańskiej i Celta zaszły spore zmiany, a wszystko z powodu nowego nabytku tenisistki.

Radwańska pochwaliła się bowiem fanom, że w jej ręce trafiła niezła fura - BMW X5, który otrzymała od jednego z salonów samochodowych, którego jest ambasadorką.

"Dziękuję" - wyznała wzruszona i szczęśliwa "Isia", dodając fotkę z nowym autem, przyozdobionym jeszcze wielką czerwoną kokardą.

Nie jest tajemnicą, że Agnieszka jest także wielką fanką motoryzacji. Chociażby w swej książce "Jestem Isia" opowiadała, że kocha szybkie auta.

Agnieszka Radwańska mówiła już o tym wcześniej. To jej wielka miłość

"Miałam sporo samochodów kilku marek i różnych typów. (...) Uwielbiam wszystko, co szybkie i pozwała mi pierwszej wystartować spod świateł na skrzyżowaniu" - wyznała szczerze Agnieszka.

Oczywiście od razu uspokoiła wszystkich, że jeździ zgodnie z przepisami:

"Jeżdżę szybko, ale uważam, że bezpiecznie. Zawsze zwracam uwagę na warunki atmosferyczne i inne samochody dookoła" - zapewniła.

Tym razem będzie więc miała okazję poszaleć za kółkiem luksusowego SUV-a, w którym wygodnie będzie mogła podróżować z całą rodziną. Jak donoszą media, taka przyjemność, gdy oczywiście trzeba za to zapłacić, może wynieść nawet ponad 700 tysięcy złotych.

Agnieszka Radwańska pochwaliła się nowym samochodem /instagram.com/aradwanska/ IMAGO/Mark Greenwood East News

