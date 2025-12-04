Klapa w Lidze Mistrzyń, ale są dobre wieści. W tym pucharze Polki wygrywają

To nie były udane dni dla polskich zespołów w Lidze Mistrzyń siatkarek. Przegrana ŁKS Commercecon z rywalkami z Turcji nie była niespodzianką, ale wyniki dwóch pozostałych drużyn znad Wisły już tak.

Najpierw zespół PGE Budowlani Łódź przegrał w Portugalii z Benfiką po pięciosetowej batalii. W czwartek w podobnych rozmiarach DevelopRes Rzeszów poległ we Francji w rywalizacji z Levallois Paris Saint Cloud.

Puchar CEV. Polskie siatkarki świetnie pokazały się w Pucharze CEV

Są jednak i dobre wieści z europejskich pucharów. Najpierw awans do kolejnej rundy Pucharu CEV awansowała MOYA Radomka Radom, która w rewanżowym meczu z zespołem z Czech, VK UP Ołomuniec, wygrała 3:0.

W czwartek w ślady radomianek miała pójść drużyna BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Polski zespół był w świetnej sytuacji po pierwszym meczu w Chorwacji. Tam wygrał bowiem w trzech setach, w dwóch wręcz gromiąc rywalki.

Do zapewnienia sobie awansu przed własną publicznością bielszczanki potrzebowały więc tylko dwóch wygranych setów. Rozpoczęły zgodnie z planem, zwyciężając 25:21. W drugiej partii zaczęły się jednak schody. Siatkarki z Chorwacji uciekły gospodyniom na kilka punktów i nie dały się już dogonić. BKS przegrał 22:25.

Siatkówka. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała z awansem do kolejnej rundy Pucharu CEV

Kluczowy dla losów awansu okazał się jednak trzeci set. W nim bowiem bielszczanki od początku budowały przewagę. Dobrze spisała się środkowa Nikola Abramajtys, która zdobyła pięć punktów. Skończyło się wyraźnym zwycięstwem 25:16 i zapewnieniem sobie gry w kolejnej rundzie.

Czwarta partia była już tylko formalnością. BKS wygrał 25:18 i zakończył spotkanie zwycięstwem 3:1. Najwięcej punktów dla gospodyń, 22, zdobyła 19-letnia Martyna Podlaska. Atakująca, która weszła do gry z rezerwy, została wybrana MVP spotkania.

Bielszczanki w kolejnej fazie Pucharu CEV zmierzą się z rywalkami ze Słowenii. Przeciwniczkami Polek będą siatkarki OTP Banka Branika Maribor. MOYA Radomka Radom zagra natomiast z zespołem z Chorwacji - Mladost Zagrzeb.

Nikola Abramajtys, siatkarka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Jarek Praszkiewicz PAP

Siatkarki z Bielska-Białej Jarek Praszkiewicz PAP

Siatkarki z Bielska-Białej zagrają w kolejnej rundzie Pucharu CEV Jarek Praszkiewicz PAP