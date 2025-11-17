Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalne informacje dla mistrza Polski. Dramat znanego siatkarza, brutalna diagnoza

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

W poprzednim sezonie Bennie Tuinstra zdobył mistrzostwo Polski z Bogdanką LUK Lublin, przyczyniając się do sensacyjnego tytułu dla drużyny Wilfredo Leona. Jesienią rozpoczął rywalizację w nowej lidze i to właśnie w Turcji przeżywa dramat. W trakcie ostatniego spotkania holenderski siatkarz doznał poważnej kontuzji, a diagnoza nie pozostawia złudzeń - zawodnik musi przejść aż dwie operacje.

Bennie Tuinstra (z prawej) w poprzednim sezonie wraz z Wilfredo Leonem zdobył mistrzostwo Polski
Bennie Tuinstra (z prawej) w poprzednim sezonie wraz z Wilfredo Leonem zdobył mistrzostwo PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Bennie Tuinstra był jednym z siatkarzy, którzy przed poprzednim sezonem wzmocnili Bogdankę LUK Lublin i stali się uczestnikami historycznego sezonu tego klubu. Najważniejszym transferem był oczywiście Wilfredo Leon, ale i holenderski przyjmujący pomógł lublinianom zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski. Zwłaszcza na początku sezonu był ważnym ogniwem zespołu.

W końcówce rozgrywek był już jednak głównie rezerwowym, przegrywając rywalizację o miejsce w szóstce z Mikołajem Sawickim. I na kolejny sezon w PlusLidze nie pozostał - przeniósł się do Spor Toto z Ankary, klubu występującego w tureckiej ekstraklasie.

Bennie Tuinstra z fatalną kontuzją. Koledzy aż złapali się za głowy

Ostatnio liga turecka miała przerwę z powodu Igrzysk Solidarności Islamskiej. Drużyny ligowe wróciły do rywalizacji w w ostatni weekend, ale pierwszy po przerwie mecz okazał się niezwykle pechowy dla Tuinstry.

Do fatalnej w skutkach sytuacji doszło w trakcie pierwszego seta rywalizacji z Gebze Belediyesi Spor. Po wyskoku do bloku Tuinstra upadł na podłoże wyjątkowo nieszczęśliwie i od razu osunął się na podłogę. Kontuzja wyglądała na tyle poważnie już od pierwszych chwil, że koledzy z zespołu aż złapali się za głowy. Ostatecznie wygrali 3:2, ale nie to po meczu było najważniejsze.

Holenderski przyjmujący został zniesiony z boiska i jeszcze tego samego dnia wieczorem, czyli w niedzielę, przeszedł pierwszą operację. Jak donosi turecki serwis voleybolunsesi.com, Tuinstra doznał zwichnięcia stawu skokowego i wieloodłamowego złamania w jego obrębie. O takich złamaniach mówi się, gdy kość w wyniku urazu zostaje rozbita na trzy lub więcej elementów.

Już we wtorek siatkarz będzie musiał przejść drugą operację. Sytuacja wydaje się więc bardzo poważna i wiele wskazuje na to, że Tuinstrę czeka długa rehabilitacja. Nie wiadomo na razie, kiedy wróci do gry.

Przypomnijmy, że oprócz sukcesów w siatkówce klubowej Tuinstra był w poprzednim sezonie ważną postacią reprezentacji Holandii, która rywalizowała m.in. z Polską - była jej rywalem w fazie grupowej - w mistrzostwach świata na Filipinach. Holendrzy awansowali do fazy pucharowej, ale już w 1/8 finału odpadli po porażce z Turcją.

    Co za słowa o Bogdance LUK Lublin! "Czuć tę drużynę"Polsat Sport
    Siatkarz w pomarańczowym stroju z numerem 12, grający w reprezentacji Holandii podczas meczu siatkówki, z wyrazem determinacji na twarzy, w tle widownia i fragment siatki.
    Bennie Tuinstra, przyjmujący reprezentacji HolandiiVolleyballWorldmateriały prasowe
    Bennie Tuinstra (numer 12) w barwach reprezentacji Holandii
    Bennie Tuinstra (numer 12) w barwach reprezentacji HolandiiJure MAKOVECAFP
    Zawodnicy męskiej drużyny siatkarskiej w niebiesko-pomarańczowych strojach omawiają taktykę na boisku, podczas meczu przeciwko drużynie w czerwonych strojach, przy widocznych trybunach w tle.
    Siatkarze reprezentacji Holandii, z nr 12 Bennie TuinstraVolleyballWorldmateriały prasowe

