Fatalne informacje dla mistrza Polski. Dramat znanego siatkarza, brutalna diagnoza

Bennie Tuinstra był jednym z siatkarzy, którzy przed poprzednim sezonem wzmocnili Bogdankę LUK Lublin i stali się uczestnikami historycznego sezonu tego klubu. Najważniejszym transferem był oczywiście Wilfredo Leon, ale i holenderski przyjmujący pomógł lublinianom zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski. Zwłaszcza na początku sezonu był ważnym ogniwem zespołu.

W końcówce rozgrywek był już jednak głównie rezerwowym, przegrywając rywalizację o miejsce w szóstce z Mikołajem Sawickim. I na kolejny sezon w PlusLidze nie pozostał - przeniósł się do Spor Toto z Ankary, klubu występującego w tureckiej ekstraklasie.

Bennie Tuinstra z fatalną kontuzją. Koledzy aż złapali się za głowy

Ostatnio liga turecka miała przerwę z powodu Igrzysk Solidarności Islamskiej. Drużyny ligowe wróciły do rywalizacji w w ostatni weekend, ale pierwszy po przerwie mecz okazał się niezwykle pechowy dla Tuinstry.

Do fatalnej w skutkach sytuacji doszło w trakcie pierwszego seta rywalizacji z Gebze Belediyesi Spor. Po wyskoku do bloku Tuinstra upadł na podłoże wyjątkowo nieszczęśliwie i od razu osunął się na podłogę. Kontuzja wyglądała na tyle poważnie już od pierwszych chwil, że koledzy z zespołu aż złapali się za głowy. Ostatecznie wygrali 3:2, ale nie to po meczu było najważniejsze.

Holenderski przyjmujący został zniesiony z boiska i jeszcze tego samego dnia wieczorem, czyli w niedzielę, przeszedł pierwszą operację. Jak donosi turecki serwis voleybolunsesi.com, Tuinstra doznał zwichnięcia stawu skokowego i wieloodłamowego złamania w jego obrębie. O takich złamaniach mówi się, gdy kość w wyniku urazu zostaje rozbita na trzy lub więcej elementów.

Już we wtorek siatkarz będzie musiał przejść drugą operację. Sytuacja wydaje się więc bardzo poważna i wiele wskazuje na to, że Tuinstrę czeka długa rehabilitacja. Nie wiadomo na razie, kiedy wróci do gry.

Przypomnijmy, że oprócz sukcesów w siatkówce klubowej Tuinstra był w poprzednim sezonie ważną postacią reprezentacji Holandii, która rywalizowała m.in. z Polską - była jej rywalem w fazie grupowej - w mistrzostwach świata na Filipinach. Holendrzy awansowali do fazy pucharowej, ale już w 1/8 finału odpadli po porażce z Turcją.

Co za słowa o Bogdance LUK Lublin! "Czuć tę drużynę" Polsat Sport

Bennie Tuinstra, przyjmujący reprezentacji Holandii VolleyballWorld materiały prasowe

Bennie Tuinstra (numer 12) w barwach reprezentacji Holandii Jure MAKOVEC AFP

Siatkarze reprezentacji Holandii, z nr 12 Bennie Tuinstra VolleyballWorld materiały prasowe