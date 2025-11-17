U Grbicia już nie zagra, a teraz przyćmił Leona. Po meczu aż nie dowierzał

To był dzień Karola Butryna. Jego Asseco Resovia przyjechała w niedzielę do Lublina jako ostatnia niepokonana drużyna w siatkarskiej PlusLidze. Po dwóch setach spotkania z Bogdanką LUK Lublin wydawało się jednak, że ta seria dobiegnie końca.

Drużyna Wilfredo Leona prowadziła bowiem 2:0 i była na najlepszej drodze do pierwszej wygranej od meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Wtedy jednak rzeszowianie, wzmocnienie rezerwowymi, podnieśli się z kolan i odwrócili losy spotkania, ostatecznie zwyciężając 3:2.

"Szkoda pierwszego seta, bo dobrze graliśmy systemem blok-obrona i mieliśmy piłki w górze. W pierwszych dwóch setach nie potrafiliśmy tego skończyć i odjechać przeciwnikowi. Dopiero po zmianach zaadaptowaliśmy się i lepiej nam się grało, dobrze to funkcjonowało" - ocenia Butryn.

PlusLiga. Zamieszanie po meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów. Chodziło o nagrodę dla MVP

Atakujący Asseco Resovii, który wrócił do klubu z Podkarpacia po czterech latach przerwy, był zdecydowanie postacią numer jeden w rzeszowskiej ofensywie. Zdobył aż 27 punktów, niemal dwa razy więcej niż Leon. I to jego wybrano na MVP spotkania.

Przy wręczaniu nagrody doszło jednak do małego zamieszania. W oczekiwaniu na ogłoszenie nazwiska najlepszego zawodnika siatkarze Asseco Resovii wypchnęli bowiem na środek Danny'ego Demyanenkę. I to środkowy odebrał statuetkę, choć w statystykach nagroda jest przypisana Butrynowi.

Tak naprawdę nie wiedziałem, że to ja dostałem tę statuetkę. Na pewno Danny rozegrał bardzo dobre zawody i zasłużył, tak jak i cała drużyna

Siatkówka. Karol Butryn w kadrze już nie zagra. Ale w klubie błyszczy

32-letni zawodnik trafił do Rzeszowa z Aluron CMC Warty Zawiercie. W końcówce poprzedniego sezonu miał problemy zdrowotne i w finałowej rywalizacji z Bogdanką LUK Lublin nie mógł pomóc zawiercianom, którzy ostatecznie musieli się zadowolić wicemistrzostwem Polski.

Latem Butryn mógł jednak w pełni skupić się na nowym klubie. Nie znalazł się bowiem w szerokim składzie reprezentacji Polski, który Nikola Grbić powołał na ostatni sezon kadrowy. Po telefonicznej rozmowie z selekcjonerem siatkarz przyznał, że dla niego temat reprezentacji jest już zamknięty.

"Myślę, że teraz nie ma się już co zastanawiać nad tym, czy widziałbym siebie w reprezentacji, czy też nie. Trener ma swoich zawodników i przez te trzy lata widział ich bardziej niż mnie. Sprawa jest zamknięta. Ja już na pewno nie zagram w kadrze" - stwierdził Butryn w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Być może wolne od kadry lato pomogło Butrynowi w uzyskaniu wysokiej formy na początku sezonu. Na razie zajmuje 10. miejsce na liście najlepiej punktujących zawodników PlusLigi, jest pod tym względem liderem Resovii.

Jego zespół pozostaje niepokonany i zajmuje w tabeli drugie miejsce - za sensacyjnym liderem, Indykpolem AZS Olsztyn. Rywale rozegrali jednak o mecz więcej od rzeszowian. Kolejne spotkanie drużyna Butryna ma rozegrać w środę, gdy na Podkarpacie przyjedzie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Karol Butryn w barwach reprezentacji Polski MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

Karol Butryn kontra Wilfredo Leon Wojciech Szubartowski PAP

Karol Butryn (pierwszy z prawej) już nie zagra w kadrze Nikoli Grbicia (L) Karolina Misztal/REPORTER/AFP/MARCIN GOLBA/NurPhoto East News