Sabalenka wywołała skandal. Potem wypaliła przed kamerami: Nie muszę tu być

Wielu fanów tenis z niecierpliwością czeka na 28 grudnia. Dlaczego? Wtedy to w Dubaju odbędzie się "Bitwa płci", czyli pokazowy mecz, w którym zmierzą się Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios. Starcie to nawiązuje do legendarnego już pojedynku Billie Jean King z Bobbym Riggsem z 1973 roku.

Jednocześnie wielu kibiców i ekspertów nie pochwala organizacji takiego wydarzenia. "Szczerze mówiąc, uważam to za niedorzeczne. (...) Nie ma takiej potrzeby. Nigdzie z tym nie dojdziemy. (...) Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zamierzam oglądać ani sekundy" - mówił m.in. Steve Johnson. "Nadal nie rozumiem, czemu ona uważa, że mecz z Kyrgiosem, to dobry pomysł" - wybrzmiał głos ze strony fanów.

Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału WTA FINALS. WIDEO © 2025 Associated Press

Sabalenka zapytana o Kyrgiosa. Wypaliła bez ogródek. Tuż przed starciem

Zanim jednak dojdzie do meczu Białorusinki z Australijczykiem, wystąpili oni pokazowym turnieju w Atlancie. Tam Sabalenka pokonała Naomi Osakę 6:3, 4:6, 10:4. Ich starcie - z historycznego punktu widzenia - było wyjątkowe. Ostatni raz obie tenisistki rywalizowały aż siedem lat temu.

Kiedy liderka rankingu WTA zakończyła zmagania, od razu, prosto z kortu udzieliła wywiadu. Podczas rozmowy została zapytana o mecz Nicka Kyrgiosa, który za moment rozpoczynał spotkanie z Benem Sheltonem. Dziennikarz dopytywał, czy Sabalenka chce zostać i obejrzeć ten pojedynek, aby wzbogacić się o dodatkowe wskazówki przed wyjątkowym pojedynkiem z australijskim zawodnikiem. - Czujesz strach przed meczem w Dubaju? - usłyszała.

Odpowiedź pierwszej rakiety świata była jednoznaczna:

Wiem, że zdołam wygrać, więc nie musze tu być dłużej, żeby obejrzeć ten mecz

Rozwiń

Jak widać, Białorusinka jest bardzo pewna siebie. Nick Kyrgios przegrał z Sheltonem 6:7, 3:6. Ostatnie spotkanie w oficjalnym tourze ATP (w grze pojedynczej) rozegrał pod koniec marca tego roku. Wówczas poległ w Miami z Karenem Chaczanowem 6:7 (3), 0:6. Jego najbliższe starcie z Sabalenką budzi wiele emocji, ale także kontrowersji.

Uśmiech Aryny Sabalenki po pokonaniu Julii Putincewej. Białorusinka za 18 dni zostanie liderką rankingi WTA. Na jak długo? WANG ZHAO AFP

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP

Nick Kyrgios ADRIAN DENNIS AFP