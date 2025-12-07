W Barcelonie głośno o Ter Stegenie, złe wieści dla Szczęsnego. Definitywny koniec
Wiele wskazuje, że powoli do końca zbliża się absencja niedawnego kapitana Barcelony, Marca-Andre ter Stegena. Niemiec pod koniec lipca podjął się operacji pleców, która wyeliminowała go z gry na dłuższy czas. Zdaniem "Mundo Deportivo" w przyszłym tygodniu może otrzymać zielone światło do gry od lekarzy, co definitywnie zakończy jego problemy zdrowotne. Takie wieści oznaczają, że Wojciechowi Szczęsnemu przybędzie nowy rywal.
Bez dwóch zdań 2025 rok nie należy do udanych dla Marca-Andre ter Stegena. Przez kontuzję odniesioną pod koniec września 2024 roku stracił swoje miejsce w bramce Barcelony na korzyść Wojciecha Szczęsnego, a niedługo po tym przytrafiły mu się problemy z plecami. Do tego doszły problemy z dogadaniem się z klubem w sprawie raportu medycznego, a także kwestia ewentualnego transferu do innej ekipy.
Finalnie 33-latek pozostał w "Dumie Katalonii" i podjął się operacji wspomnianych pleców, która zmusiła go do kolejnej dłuższej przerwy. Wiele jednak wskazuje, że Niemiec wraca do zdrowia. Już jakiś czas temu wrócił do treningów z drużyną na boisku i wydaje się, że jego powrót do pełnej sprawności jest już bardzo blisko.
Najnowsze informacje na ten temat przekazało "Mundo Deportivo". Ich zdaniem Niemiec jest na dobrej drodze i zapowiada się, że już w przyszłym otrzyma on zielone światło. Oznacza to, że golkiper być może znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ligowe drużyny, z Osasuną w sobotę 13 grudnia.
- Oczekuje się, że w przyszłym tygodniu otrzyma zgodę od lekarzy, dzięki czemu będzie mógł zagrać z Hansim Flickiem w meczu ligowym z Osasuną w przyszłą sobotę - czytamy.
Ter Stegen wróci do gry, Szczęsny może stracić
Takie informacje mogą oznaczać ewentualną utratę pozycji przez Wojciecha Szczęsnego. 35-latek jest aktualnie pierwszym wyborem Hansiego Flicka do wejścia w razie kontuzji bądź gorzej dyspozycji Joana Garcii, pierwszego golkipera "Blaugrany".
Nie wiadomo jednak, czy Niemiec planuje pozostać w klubie na dłużej. Na horyzoncie powoli pojawia się przyszłoroczny mundial, a Ter Stegen, aby otrzymać powołanie do kadry, z pewnością musi grać. Możliwe, że 33-latek w przypadku otrzymania korzystnej oferty zdecyduje się na transfer.
Nim Barcelona podejmie na Camp Nou Osasunę, zmierzy się we wtorek z Eintrachtem Frankfurt. Będzie to spotkanie w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.