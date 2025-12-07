W Barcelonie głośno o Ter Stegenie, złe wieści dla Szczęsnego. Definitywny koniec

Bez dwóch zdań 2025 rok nie należy do udanych dla Marca-Andre ter Stegena. Przez kontuzję odniesioną pod koniec września 2024 roku stracił swoje miejsce w bramce Barcelony na korzyść Wojciecha Szczęsnego, a niedługo po tym przytrafiły mu się problemy z plecami. Do tego doszły problemy z dogadaniem się z klubem w sprawie raportu medycznego, a także kwestia ewentualnego transferu do innej ekipy.

Finalnie 33-latek pozostał w "Dumie Katalonii" i podjął się operacji wspomnianych pleców, która zmusiła go do kolejnej dłuższej przerwy. Wiele jednak wskazuje, że Niemiec wraca do zdrowia. Już jakiś czas temu wrócił do treningów z drużyną na boisku i wydaje się, że jego powrót do pełnej sprawności jest już bardzo blisko.

Najnowsze informacje na ten temat przekazało "Mundo Deportivo". Ich zdaniem Niemiec jest na dobrej drodze i zapowiada się, że już w przyszłym otrzyma on zielone światło. Oznacza to, że golkiper być może znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ligowe drużyny, z Osasuną w sobotę 13 grudnia.

- Oczekuje się, że w przyszłym tygodniu otrzyma zgodę od lekarzy, dzięki czemu będzie mógł zagrać z Hansim Flickiem w meczu ligowym z Osasuną w przyszłą sobotę - czytamy.

Ter Stegen wróci do gry, Szczęsny może stracić

Takie informacje mogą oznaczać ewentualną utratę pozycji przez Wojciecha Szczęsnego. 35-latek jest aktualnie pierwszym wyborem Hansiego Flicka do wejścia w razie kontuzji bądź gorzej dyspozycji Joana Garcii, pierwszego golkipera "Blaugrany".

Nie wiadomo jednak, czy Niemiec planuje pozostać w klubie na dłużej. Na horyzoncie powoli pojawia się przyszłoroczny mundial, a Ter Stegen, aby otrzymać powołanie do kadry, z pewnością musi grać. Możliwe, że 33-latek w przypadku otrzymania korzystnej oferty zdecyduje się na transfer.

Nim Barcelona podejmie na Camp Nou Osasunę, zmierzy się we wtorek z Eintrachtem Frankfurt. Będzie to spotkanie w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

