Polska - Niemcy siatkówka kobiet. O której mecz siatkarek na MŚ? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Polska - Niemcy na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Malwina Smarzek: Myślę, że później to wszystko będzie wyglądało lepiej Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Niemcy. Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polskie siatkarki w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej mistrzostw świata zagrały z zespołami spoza czołówki. Mimo to Biało-Czerwone w obu spotkaniach straciły po jednym secie. Najpierw zawodniczki Stefano Lavariniego pokonały 3:1 Wietnamki, a następnie w takim samym stosunku Kenijki.

W trzecim i ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Polski zagra z Niemkami. Nasze zachodnie sąsiadki nie pozwoliły sobie na żadne wpadki i potknięcia w pierwszych dwóch spotkaniach. Oba wygrały bowiem 3:0.

Ostatnie bezpośrednie starcia Polek z Niemkami jednak jednoznacznie stawiają nasze siatkarki w roli faworytek. W ostatnich pięciu potyczkach Biało-Czerwone triumfowały pięciokrotnie, a dwa ostatnie wygrały bez straty seta, w tym tegoroczną rywalizację w trakcie Ligi Narodów.

MŚ siatkarek. Martyna Czyrniańska (w środku) przekonuje, że może dać drużynie więcej niż w pierwszych meczach. Z Niemkami już raz dała popis VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak (nr 3.) w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP