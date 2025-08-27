Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Niemcy siatkówka kobiet. O której mecz siatkarek na MŚ? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek w ostatnim meczu grupowym zagra z Niemcami. Patrząc na poprzednie spotkania, Biało-Czerwone wreszcie zmierzą się z rywalem z wyższej półki. O której grają siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025
Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025VolleyballWorldmateriały prasowe

Mecz Polska - Niemcy na mistrzostwach świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Malwina Smarzek: Myślę, że później to wszystko będzie wyglądało lepiejPolsat SportPolsat Sport

Polska - Niemcy. Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polskie siatkarki w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej mistrzostw świata zagrały z zespołami spoza czołówki. Mimo to Biało-Czerwone w obu spotkaniach straciły po jednym secie. Najpierw zawodniczki Stefano Lavariniego pokonały 3:1 Wietnamki, a następnie w takim samym stosunku Kenijki.

W trzecim i ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Polski zagra z Niemkami. Nasze zachodnie sąsiadki nie pozwoliły sobie na żadne wpadki i potknięcia w pierwszych dwóch spotkaniach. Oba wygrały bowiem 3:0.

Ostatnie bezpośrednie starcia Polek z Niemkami jednak jednoznacznie stawiają nasze siatkarki w roli faworytek. W ostatnich pięciu potyczkach Biało-Czerwone triumfowały pięciokrotnie, a dwa ostatnie wygrały bez straty seta, w tym tegoroczną rywalizację w trakcie Ligi Narodów.

Mistrzostwa Świata (K)
Faza grupowa
27.08.2025
15:30
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu i Polsatu Sport 1.

Zawodniczki drużyny siatkarskiej w czerwonych i białych strojach świętują zdobycie punktu, wyrażając radość i energię, widoczna jest także przeciwniczka w zielonym stroju przy siatce.
MŚ siatkarek. Martyna Czyrniańska (w środku) przekonuje, że może dać drużynie więcej niż w pierwszych meczach. Z Niemkami już raz dała popisVolleyballWorldmateriały prasowe
Polska siatkarka ubrana w oficjalny strój reprezentacyjny z numerem 3 stoi na boisku w otoczeniu innych członków drużyny podczas sportowego wydarzenia. W tle widać tłum kibiców oraz koleżanki z zespołu.
Magdalena Stysiak (nr 3.) w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

