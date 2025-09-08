Damian Gołąb, Interia Sport: Pana drużyna była bardzo blisko złota, doprowadziliście do tie-breaka. Trudno pogodzić się z tą porażką?

Daniele Santarelli, trener reprezentacji Turcji: W niektórych momentach widzieliśmy już zwycięstwo, rozpalaliśmy nasze nadzieje. Najlepszym tego przykładem był tie-break, prowadziliśmy w nim 6:4, a potem Włoszki zaczęły znakomicie blokować. A my nie wykonywaliśmy dobrej pracy w ataku. Czasami dopadało nas też to, co zdarzało się już w przeszłości - mieliśmy wzloty i upadki, nasza gra falowała. Ale też wykonywaliśmy kapitalną pracę, potrafiliśmy osiągnąć świetny wynik i możemy być z niego szczęśliwi. To jednak nie wystarczyło. Włoska drużyna zasłużyła, by zdobyć to trofeum. My bardzo się staraliśmy, mocno poprawiliśmy swoją grę po Lidze Narodów. Jestem bardzo dumny z zawodniczek i całego zespołu.

Dla pana drużyny to duży krok, by umocnić się w czołówce? Wróciliście na podium wielkiego turnieju po sezonie przerwy.

- Na pewno możemy być szczęśliwi, że znów sięgnęliśmy po medal. W sporcie każdy chce jednak wygrywać wszystko. My na pewno. I w tej chwili jestem trochę smutny, bo byliśmy tak blisko. Ale też w sporcie medal bierze ten, kto zasłużył na zwycięstwo. Tym razem rozumiemy, że choć byliśmy tak blisko, mogliśmy zrobić coś jeszcze bardziej znaczącego.

Może z czasem bardziej docenicie ten sukces?

- By zrozumieć, co zrobiliśmy, potrzeba czasu. Na razie wiem, że wykonaliśmy dobrą pracę, ale jestem trochę smutny.

Finał MŚ siatkarek. Daniele Santarelli przegrał walkę o złoto. Triumfuje jego żona

Jak ocenia pan poziom całego turnieju? W czterech ostatnich meczach mistrzostw świata oglądaliśmy trzy tie-breaki.

- Do pewnego momentu poziom był taki sobie. Ale w pewnej chwili znacznie się podniósł. Kiedy puchar jest blisko, drużyny zaczynają grać lepiej. Wszystkie cztery zespoły w sobotnich półfinałach pokazały niesamowitą siatkówkę. Dziś również i Japonia, i nasz zespół, mimo porażek, zagrały dobrze.

Pan nie zdobył złota, ale mimo wszystko złoty medal w pana domu się pojawi za sprawą pana żony, Moniki De Gennaro. Jak pan odbiera jej sukces?

- Przepraszam, ale teraz myślę tylko o sobie. I po prostu jest mi smutno.

Rozmawiał w Bangkoku Damian Gołąb

Daniele Santarelli doprowadził Turcję do finału mistrzostw świata VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Mecz Włochy - Turcja był rywalizacją Moniki De Gennaro z Daniele Santarellim. Od ośmiu lat są małżeństwem VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Kadr z meczu Włochy - Turcja VolleyballWorld materiał zewnętrzny