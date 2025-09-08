Przegrał finał MŚ z żoną. Niezwykła historia Daniele Santarellego. "Teraz myślę tylko o sobie"
Pięciosetowe spotkanie Włochy - Turcja zakończyło pełne emocji mistrzostwa świata w Tajlandii. Po meczu o złoto triumfować mogły Włoszki, w tym Monica De Gennaro, wybrana najlepszą libero turnieju. Z goryczą porażki musiał sobie radzić jej mąż, selekcjoner reprezentacji Turcji. - W sporcie każdy chce wygrywać wszystko. My na pewno. I w tej chwili jestem trochę smutny, bo byliśmy tak blisko - nie ukrywa emocji w rozmowie z Interia Sport Daniele Santarelli.
Damian Gołąb, Interia Sport: Pana drużyna była bardzo blisko złota, doprowadziliście do tie-breaka. Trudno pogodzić się z tą porażką?
Daniele Santarelli, trener reprezentacji Turcji: W niektórych momentach widzieliśmy już zwycięstwo, rozpalaliśmy nasze nadzieje. Najlepszym tego przykładem był tie-break, prowadziliśmy w nim 6:4, a potem Włoszki zaczęły znakomicie blokować. A my nie wykonywaliśmy dobrej pracy w ataku. Czasami dopadało nas też to, co zdarzało się już w przeszłości - mieliśmy wzloty i upadki, nasza gra falowała. Ale też wykonywaliśmy kapitalną pracę, potrafiliśmy osiągnąć świetny wynik i możemy być z niego szczęśliwi. To jednak nie wystarczyło. Włoska drużyna zasłużyła, by zdobyć to trofeum. My bardzo się staraliśmy, mocno poprawiliśmy swoją grę po Lidze Narodów. Jestem bardzo dumny z zawodniczek i całego zespołu.
Dla pana drużyny to duży krok, by umocnić się w czołówce? Wróciliście na podium wielkiego turnieju po sezonie przerwy.
- Na pewno możemy być szczęśliwi, że znów sięgnęliśmy po medal. W sporcie każdy chce jednak wygrywać wszystko. My na pewno. I w tej chwili jestem trochę smutny, bo byliśmy tak blisko. Ale też w sporcie medal bierze ten, kto zasłużył na zwycięstwo. Tym razem rozumiemy, że choć byliśmy tak blisko, mogliśmy zrobić coś jeszcze bardziej znaczącego.
Może z czasem bardziej docenicie ten sukces?
- By zrozumieć, co zrobiliśmy, potrzeba czasu. Na razie wiem, że wykonaliśmy dobrą pracę, ale jestem trochę smutny.
Finał MŚ siatkarek. Daniele Santarelli przegrał walkę o złoto. Triumfuje jego żona
Jak ocenia pan poziom całego turnieju? W czterech ostatnich meczach mistrzostw świata oglądaliśmy trzy tie-breaki.
- Do pewnego momentu poziom był taki sobie. Ale w pewnej chwili znacznie się podniósł. Kiedy puchar jest blisko, drużyny zaczynają grać lepiej. Wszystkie cztery zespoły w sobotnich półfinałach pokazały niesamowitą siatkówkę. Dziś również i Japonia, i nasz zespół, mimo porażek, zagrały dobrze.
Pan nie zdobył złota, ale mimo wszystko złoty medal w pana domu się pojawi za sprawą pana żony, Moniki De Gennaro. Jak pan odbiera jej sukces?
- Przepraszam, ale teraz myślę tylko o sobie. I po prostu jest mi smutno.
Rozmawiał w Bangkoku Damian Gołąb