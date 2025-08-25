Miało być 6:0, ale jest inaczej. Polki dwa razy dały się zaskoczyć. Pierwsze miejsce zagrożone!

"Mecz z niżej notowanymi rywalkami był jednak trudniejszy niż można było przypuszczać. Polska przegrała pierwszego seta, w dwóch kolejnych znokautowała rywalki, by w czwartym znów pozwolić im uwierzyć w siebie. Najważniejsze po pierwszym spotkaniu w Phuket jest jednak zwycięstwo 3:1, głośno fetowane przez miejscowych fanów, wśród których Polki mają sporo kibiców" - pisał Damian Gołąb z Interii Sport, prosto z Tajlandii.

"Biało-Czerwone" ograły Wietnam, dzięki czemu dopisały sobie trzy punkty do tabeli grupy G. W poniedziałek naszą kadrę czekało starcie z Kenią. Nie trzeba podkreślać, że Polki były zdecydowanymi faworytkami, a potknięcie w takim meczu byłoby kompletną klęską.

MŚ siatkarek: Niemcy – Wietnam. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polki drugi raz triumfują w Tajlandii. Nie obyło się bez kłopotów

W pierwszym secie zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego dosyć gładko triumfował 25:17. I kiedy wydawało się, że w drugiej partii scenariusz będzie bardzo podobny, nagle reprezentantki Polski kompletnie straciły koncentrację. To Kenijki były górą. I to w jakim stylu. Pozwoliły ugrać naszym siatkarkom zaledwie 15 punktów. W meczu zrobił się remis 1:1.

Całe szczęście, że był to jedynie krótki moment utraty skupienia. W secie numer trzy wszystko wróciło na "właściwe tory". Faworytki wygrały 25:15, a w czwartej - ostatniej partii - dopięły formalności, triumfując 25:14. Było to drugie zwycięstwo reprezentacji Polski kobiet na siatkarskich mistrzostwach świata w Tajlandii. Sytuacja w grupie G po tym spotkaniu prezentuje się następująco:

Niemcy 6 pkt, bilans 6:0 Polska 6 pkt, bilans 6:2 Kenia 0 pkt, bilans 1:6 Wietnam 0 pkt, bilans 1:6

W trzecim grupowym spotkaniu podopieczne Lavariniego zmierzą się z Niemkami. Będzie to zdecydowanie najtrudniejsze starcie na tym etapie turnieju. Obie kadry powalczą o awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Mecz ten zaplanowano na środę 27 sierpnia o godz. 15:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Statystyki meczu Polska 3 - 1 Kenia Próby ataku 52 46 Błędy przeciwnika 24 16 Błędy drużyny 16 24 Błędy w ataku 9 9 Błędy serwisowe 7 11 Asy serwisowe 8 2

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Martyna Czyrniańska (z lewej) i Magdalena Stysiak - dwie najlepiej punktujące polskie zawodniczki w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarek Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter