Miało być 6:0, ale jest inaczej. Polki dwa razy dały się zaskoczyć. Pierwsze miejsce zagrożone!
Po pokonaniu Wietnamu w pierwszym meczu mistrzostw świata w poniedziałkowe popołudnie siatkarska reprezentacja Polski zagrała z Kenią. Nasze zawodniczki w drugim secie były kompletnie zdominowane przez rywalki, jednak na szczęście ostatecznie triumfowały 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14)
"Mecz z niżej notowanymi rywalkami był jednak trudniejszy niż można było przypuszczać. Polska przegrała pierwszego seta, w dwóch kolejnych znokautowała rywalki, by w czwartym znów pozwolić im uwierzyć w siebie. Najważniejsze po pierwszym spotkaniu w Phuket jest jednak zwycięstwo 3:1, głośno fetowane przez miejscowych fanów, wśród których Polki mają sporo kibiców" - pisał Damian Gołąb z Interii Sport, prosto z Tajlandii.
"Biało-Czerwone" ograły Wietnam, dzięki czemu dopisały sobie trzy punkty do tabeli grupy G. W poniedziałek naszą kadrę czekało starcie z Kenią. Nie trzeba podkreślać, że Polki były zdecydowanymi faworytkami, a potknięcie w takim meczu byłoby kompletną klęską.
Polki drugi raz triumfują w Tajlandii. Nie obyło się bez kłopotów
W pierwszym secie zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego dosyć gładko triumfował 25:17. I kiedy wydawało się, że w drugiej partii scenariusz będzie bardzo podobny, nagle reprezentantki Polski kompletnie straciły koncentrację. To Kenijki były górą. I to w jakim stylu. Pozwoliły ugrać naszym siatkarkom zaledwie 15 punktów. W meczu zrobił się remis 1:1.
Całe szczęście, że był to jedynie krótki moment utraty skupienia. W secie numer trzy wszystko wróciło na "właściwe tory". Faworytki wygrały 25:15, a w czwartej - ostatniej partii - dopięły formalności, triumfując 25:14. Było to drugie zwycięstwo reprezentacji Polski kobiet na siatkarskich mistrzostwach świata w Tajlandii. Sytuacja w grupie G po tym spotkaniu prezentuje się następująco:
- Niemcy 6 pkt, bilans 6:0
- Polska 6 pkt, bilans 6:2
- Kenia 0 pkt, bilans 1:6
- Wietnam 0 pkt, bilans 1:6
W trzecim grupowym spotkaniu podopieczne Lavariniego zmierzą się z Niemkami. Będzie to zdecydowanie najtrudniejsze starcie na tym etapie turnieju. Obie kadry powalczą o awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Mecz ten zaplanowano na środę 27 sierpnia o godz. 15:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.