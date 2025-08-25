Partner merytoryczny: Eleven Sports

Miało być 6:0, ale jest inaczej. Polki dwa razy dały się zaskoczyć. Pierwsze miejsce zagrożone!

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po pokonaniu Wietnamu w pierwszym meczu mistrzostw świata w poniedziałkowe popołudnie siatkarska reprezentacja Polski zagrała z Kenią. Nasze zawodniczki w drugim secie były kompletnie zdominowane przez rywalki, jednak na szczęście ostatecznie triumfowały 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14)

"Mecz z niżej notowanymi rywalkami był jednak trudniejszy niż można było przypuszczać. Polska przegrała pierwszego seta, w dwóch kolejnych znokautowała rywalki, by w czwartym znów pozwolić im uwierzyć w siebie. Najważniejsze po pierwszym spotkaniu w Phuket jest jednak zwycięstwo 3:1, głośno fetowane przez miejscowych fanów, wśród których Polki mają sporo kibiców" - pisał Damian Gołąb z Interii Sport, prosto z Tajlandii.

"Biało-Czerwone" ograły Wietnam, dzięki czemu dopisały sobie trzy punkty do tabeli grupy G. W poniedziałek naszą kadrę czekało starcie z Kenią. Nie trzeba podkreślać, że Polki były zdecydowanymi faworytkami, a potknięcie w takim meczu byłoby kompletną klęską.

Polki drugi raz triumfują w Tajlandii. Nie obyło się bez kłopotów

W pierwszym secie zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego dosyć gładko triumfował 25:17. I kiedy wydawało się, że w drugiej partii scenariusz będzie bardzo podobny, nagle reprezentantki Polski kompletnie straciły koncentrację. To Kenijki były górą. I to w jakim stylu. Pozwoliły ugrać naszym siatkarkom zaledwie 15 punktów. W meczu zrobił się remis 1:1.

Całe szczęście, że był to jedynie krótki moment utraty skupienia. W secie numer trzy wszystko wróciło na "właściwe tory". Faworytki wygrały 25:15, a w czwartej - ostatniej partii - dopięły formalności, triumfując 25:14. Było to drugie zwycięstwo reprezentacji Polski kobiet na siatkarskich mistrzostwach świata w Tajlandii. Sytuacja w grupie G po tym spotkaniu prezentuje się następująco:

  1. Niemcy 6 pkt, bilans 6:0
  2. Polska 6 pkt, bilans 6:2
  3. Kenia 0 pkt, bilans 1:6
  4. Wietnam 0 pkt, bilans 1:6

W trzecim grupowym spotkaniu podopieczne Lavariniego zmierzą się z Niemkami. Będzie to zdecydowanie najtrudniejsze starcie na tym etapie turnieju. Obie kadry powalczą o awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Mecz ten zaplanowano na środę 27 sierpnia o godz. 15:30 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Statystyki meczu

Polska
3 - 1
Kenia
Próby ataku
52
46
Błędy przeciwnika
24
16
Błędy drużyny
16
24
Błędy w ataku
9
9
Błędy serwisowe
7
11
Asy serwisowe
8
2

Zawodniczki polskiej reprezentacji siatkarskiej w białych i czerwonych strojach celebrują zdobycie punktu podczas meczu, okazywanie radości, determinacji i sportowej energii.
Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Siatkarka w stroju meczowym trzyma piłkę i rozmawia z trenerem drużyny narodowej, oboje skupieni na strategii gry; w tle widoczne osoby związane z zespołem.
Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Zawodniczki polskiej reprezentacji siatkówki świętują zdobycie punktu podczas meczu, na pierwszym planie trzy uśmiechnięte siatkarki w czerwono-białych strojach z nazwiskami oraz numerami, w tle siatkarska siatka i rywalka w ciemnej koszulce.
Martyna Czyrniańska (z lewej) i Magdalena Stysiak - dwie najlepiej punktujące polskie zawodniczki w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarekAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter

