Złe wieści ws. Lewandowskiego. Pilny komunikat z Barcelony

Maciej Brzeziński

Dokładnie o godzinie 12:20 FC Barcelona wydała komunikat na temat Roberta Lewandowskiego. Nie są to dobre wieści dla kibiców "Dumy Katalonii". 37-latek jest kontuzjowany i wiele na to wskazuje, że opuści zbliżające się El Clasico. Pod znakiem zapytania są także jego występy w narodowych barwach w połowie listopada.

Robert Lewandowski wrócił z kontuzją ze zgrupowania reprezentacji Polski. FC Barcelona we wtorek (14 października) po godzinie 12:00 wydała pilny komunikat w sprawie zdrowia 37-letniego napastnika.

Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie
czytamy w raporcie medycznym.

Kataloński klub dodał, że "czas powrotu Lewandowskiego nie jest znany i będzie zależy od postępów w leczeniu".

Robert Lewandowski kontuzjowany. Polak na pewno opuści El Clasico

Portal weszlo.com przekazał, że ze wstępnych diagnoz wynika, że Polak może być wyłączony z gry nawet przez sześć tygodni, a to oznacza, że opuści nadchodzące El Clasico. Pod znakiem zapytania mogą być także występy w listopadowych meczach reprezentacji przeciwko Holandii i Malcie.

Lewandowski w ostatnich dniach przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W meczu z Litwą rozegrał pełne 90. minut i wpisał się na listę strzelców. Biało-czerwoni wygrali to spotkanie 2:0 i znacząco przybliżyli się do gry w barażach o awans do przyszłorocznego mundialu.

Przed katalońskim klubem intensywny okres. Zanim drużyna Hansiego Flicka zagra El Clasico, to czeka ją ligowe starcie z Gironą oraz mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem.

Niepewna przyszłość Lewandowskiego. Polak na wylocie z Barcelony

W ostatnich dniach o Lewandowskim było głośno w kontekście kończącego się kontaktu z FC Barceloną. Z końcem czerwca jego umowa dobiega końca, a hiszpańskie media są przekonane, że nie zostanie ona przedłużona. FC Barcelona oficjalnie nie zabrała głosu w tej sprawie. Nieco więcej na ten temat powiedział agent Polaka Pini Zahavi. W rozmowie z "365scores Arabic" przyznał, że "nie zapadły jeszcze żadne decyzje" - Musimy poczekać i zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzących dniach - powiedział.

