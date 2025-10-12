Partner merytoryczny: Eleven Sports

Robert Lewandowski po raz 87. Fenomenalna akcja reprezentacji Polski w meczu z Litwą [WIDEO]

Bartosz Nawrocki

Reprezentacja Polski na dobre rozgościła się na stadionie w Kownie. Trwa mecz z Litwą w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. W 15. minucie spotkania piękną bramką, bezpośrednio z rzutu rożnego popisał się Sebastian Szymański. Natomiast w 64. minucie do głosu doszedł Robert Lewandowski. Biało-czerwoni popisali się piękną akcją.

Robert Lewandowski w meczu z Litwą (12.10.2025)
Robert Lewandowski w meczu z Litwą (12.10.2025)FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP/TVP SportAFP

Powoli dobiega końca październikowe zgrupowanie, przy okazji kolejnych spotkań w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026. Nas, kibiców reprezentacji Polski najbardziej interesują mecze podopiecznych Jana Urbana. Zwracamy też uwagę na wyniki w spotkaniach naszych grupowych rywali.

Przed starciem z biało-czerwonymi, Litwini ulegli Finlandii 1:2. Choć podopieczni Edgarasa Jankauskasa prowadzili, to jednak nie zdołali utrzymać przewagi. Natomiast Skandynawowie, po zwycięstwie musieli zmierzyć się z gorzkim smakiem porażki. Jednak nie z byle kim, bo Holandią, która pokonała Finów 4:0. Takim samym stosunkiem bramkowym zakończyła się trzy dni wcześniej potyczka kadry "Oranje" z Maltą, z którą z łatwością się rozprawili.

Reprezentacja Polski walczy o kolejne trzy punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Jana Urbana już zrobili pierwszy krok w tę stronę. W 15. minucie meczu z Litwą w Kownie bramką bezpośrednio z rzutu wolnego popisał się Sebastian Szymański. To jednak nie wszystko, na co stać pomocnika Fenerbahce. Niedzielnego wieczoru pokazał to dobitnie.

    Była 64. minuta. Do głosu doszedł Robert Lewandowski, co za moc uderzenia

    Przez prawie godzinę biało-czerwoni nie mogli znaleźć drogi do bramki Tomasa Svedkauskasa. Albo brakowało precyzji, albo wykończenia, albo heroicznie bronił bramkarz rywali lub wybijali obrońcy. W końcu przyszło jednak przełamanie.

    W 64. minucie Polacy wyszli z atakiem. Michał Skóraś znalazł się na skrzydle i poszukał podaniem Sebastiana Szymańskiego. Ten wbiegł bliżej linii pola karnego, omijając obrońcę. W końcu posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne, a w powietrzu najlepiej odnalazł się Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry strzelił gola na 2:0, strzelając swoją 87. bramkę w reprezentacji Polski.

    Kwalifikacje MŚ - Europa
    1. Runda
    12.10.2025
    20:45
    Zakończony
    Sebastian Szymański
    15'
    Robert Lewandowski
    64'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Litwa
    Polska
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Litwa
    0 - 2
    Polska
    Posiadanie piłki
    47%
    53%
    Strzały
    7
    12
    Strzały celne
    1
    6
    Strzały niecelne
    4
    3
    Strzały zablokowane
    2
    3
    Ataki
    69
    71

    Robert Lewandowski i Sebastian Szymański, w kółku Zbigniew Boniek (zdj, Piotr Kamionka)
    Zawodnicy drużyn w żółtych i czerwonych strojach rywalizują na boisku piłkarskim podczas meczu międzynarodowego, na pierwszym planie piłkarz z numerem 9 wykonuje ruch w kierunku piłki, obok znajduje się sędzia oraz pozostali gracze obserwujący akcję.
    Reprezentacja Polski w meczu z Litwą (12.10.2025)PETRAS MALUKASAFP
    Piłkarz w czerwonej koszulce z orłem na piersi i numerem 9 świętuje sukces unosząc zaciśniętą pięść w górę, na ramieniu opaska kapitana, w tle rozmazany stadion.
    Robert LewandowskiPETRAS MALUKASAFP
    Piłkarz w czerwonym stroju oddaje strzał głową podczas rywalizacji z zawodnikami w żółtych strojach na tle trybun i murawy stadionu, w tle widoczni pozostali gracze oraz kibice.
    Robert Lewandowski strzelający bramkę Litwie (12.10.2025)PETRAS MALUKASAFP

