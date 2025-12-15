Barcelona ogłasza. Wielki zwrot ws. Lewandowskiego. Koniec domysłów na temat Polaka

Robert Lewandowski w ostatnim czasie doznał dość drobnego urazu, który miał wykluczyć go z kadry na mecz Pucharu Króla z CD Guadalajara. To spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 21:00.

Początkowo hiszpańskie media informowały, że kontuzja spowoduje absencję Roberta Lewandowskiego w kadrze. Zaczęły pojawiać się nawet domysły, że tego typu urazy Polaka pojawiają się zbyt często i ostatecznie mogą mieć wpływ na to, że latem odejdzie on z FC Barcelona.

Domysły te szybko zostały jednak zweryfikowane za pośrednictwem oficjalnego komunikatu FC Barcelona.

Lewandowski jednak w kadrze na mecz z Guadalajarą. Jest oficjalne potwierdzenie

- W dniu przedmeczowym piłkarze trenowali w deszczu na Ciutat Esportiva. Roberta Lewandowskiego nie było z grupą, chociaż Hansi Flick potwierdził podczas konferencji prasowej, że będzie on dostępny na jutrzejszy mecz. W treningu wzięli również udział młodzi piłkarze Dro, Jofre i Tommy z drużyny rozwojowej - poinformowano.

Czy to oznacza, że Robert Lewandowski zagra w 1/16 finału Pucharu Króla z Guadalajarą? Nie. Prawdopodobne jest to, że Polak zacznie ten mecz na ławce rezerwowych i w ogóle się z niej nie podniesie, jeśli spotkanie będzie przebiegało po myśli gości.

Nie sprawdziły się jednak teorie, że pojawił się kolejny dowód na to, że Robert Lewandowski nawet w pomniejszonym o wiele minut wymierze nie jest w stanie znieść trudów bieżącego sezonu, bo ostatecznie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka.

Komunikat ze strony trenera i klubu zbiegł się w czasie z doniesieniami katalońskiego "Sportu". Polski napastnik rzekomo poinformował już władze FC Barcelona, że chce zostać w stolicy Katalonii na kolejny sezon.

To oznacza, że Robert Lewandowski ostatecznie najpewniej zgodziłby się na pomniejszenie swojej pensji w kolejnej umowie z FC Barcelona. Na tym zagadnieniu "Blaugranie" w obliczu problemów finansowym z pewnością bardzo by zależało.

Pilne spotkanie ws. Lewandowskiego. Tak potraktowano agenta Polaka. Kluczowe najbliższe tygodnie

