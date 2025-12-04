Tylko spójrz kogo spotkał Lewandowski na treningu Barcelony. Film krąży po sieci, hit

Po niedawnej "zadyszce" FC Barcelona nie ma już obecnie śladu - od czasu bolesnej przegranej z Chelsea w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów podopieczni Hansiego Flicka wychodzili na boisko dwukrotnie i dwukrotnie też pokonywali rywali.

Najpierw ograli oni 3:1 Deportivo Alaves, a następnie zatriumfowali nad Atletico Madryt... przy tym samym stosunku goli. Czasu na odpoczynek nie było jednak wiele - w Mikołajki "Duma Katalonii" wyruszy bowiem do Andaluzji, by spotkać się tam na murawie z ekipą Realu Betis.

Barcelona szykuje się do meczu, a tu... taki gość. Lewandowski i spółka spotkali klubową legendę

Trwają więc ostatnie szlify przed potyczką z "Los Verdiblancos" (do pełni zdrowia ma wracać m.in. Marc-Andre ter Stegen), a tymczasem na treningu "Barcy" pojawił się ktoś naprawdę wyjątkowy:

Mowa o Andresie Inieście, absolutnej klubowej legendzie i osobie powszechnie uważanej za jednego z najlepszych pomocników w historii futbolu. 41-latek, który ogłosił zakończenie swej przebogatej kariery w październiku ubiegłego roku, spotkał się m.in. z Robertem Lewandowskim, z którym wymienił przyjacielski uścisk oraz parę słów.

"Zawsze dobrze mieć go znowu u nas"; "Witaj z powrotem, legendo"; "Widzieć Iniestę znowu na boisku? Ciarki" - to tylko kilka komentarzy, jakie padły na profilu FCB w portalu X. Powyższe nagranie błyskawicznie rozeszło się po sieci, w kilka godzin zbierając dziesiątki tysięcy reakcji. Niebawem się przekonamy, czy obecność dawnej gwiazdy "Dumy Katalonii" szczególnie natchnie podopiecznych Flicka w Sewilli.

Real Betis - FC Barcelona. Hit w Primera Division już naprawdę niebawem

Starcie Real Betis - FC Barcelona odbędzie się 6 grudnia dokładnie o godz. 18.30. Następnie "Lewy" i spółka przestawią się znów w tryby rywalizacji w Champions League mierząc się 9 grudnia na Camp Nou z Eintrachtem Frankfurt. Pierwszy gwizdek o godz. 21.00.

