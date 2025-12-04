Wisła starła się z Cracovią, pat w Płocku. Fotel lidera Ekstraklasy był o krok

Wisła Płock oraz Cracovia w ramach rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy miały się zmierzyć już 13 września, ale wówczas pogoda, delikatnie mówiąc, nie dopisała - obfite opady deszczu sprawiły, że murawa na Stadionie im. Kazimierza Górskiego nie nadawała się do gry, zapadła więc decyzja o przeniesieniu potyczki.

"Nafciarze" oraz "Pasy" tę zaległość nadrobiły wraz z początkiem grudnia - w czwartkowe popołudnie jedenastki obu tych ekip w końcu znalazły się naprzeciw siebie na boisku. Dodatkowe emocje przynosił fakt, że Wisła wyprzedzała w tabeli Cracovię o zaledwie trzy punkty...

PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Cracovia. Przebieg i wynik pierwszej połowy meczu

Rywalizacja rozpoczęła się dość spokojnie, ale już w pierwszych minutach ekipa z Krakowa miała doskonałą szansę na wyjście na prowadzenie - Stojilkjović zagrał z prawego skrzydła do Minczewa, a ten uderzył, ale... ponad bramkę.

Trzeba przyznać, że to "Pasy" miały w tym fragmencie gry inicjatywę na boisku - wciąż jednak brakowało im okazji do tego, by naprawdę mocno zagrozić bramce Leszczyńskiego. W końcu podopieczni Luki Elsnera wytracili swój impet i to gospodarze zaczęli poczynać sobie coraz śmielej na murawie.

Mały przełom nastąpił w 17. minucie - Kamiński otrzymał niezłą wrzutkę w pole karne i - niespecjalnie pilnowany - zdołał uderzyć z główki, ale nie była to przesadnie silna próba i Madejski nie miał kłopotu z wyłapaniem futbolówki.

Zaraz potem płocczanie zaczęli znów napierać po podyktowanym rzucie rożnym - na uderzenie z dystansu zdecydował się Nowak, ale został szybko zablokowany. Niedługo potem doszło do jego sprzeczki z Praszelikiem i obaj panowie obejrzeli po żółtej kartce.

W 21. minucie Stojilkjović zdołał się urwać oponentom i wykonać rajd pod bramkę. Oddał nawet strzał, zablokowany przez golkipera, natomiast... tak czy inaczej wcześniej został on złapany na spalonym. O golu, nawet gdyby piłka powędrowała do siatki, mowy więc być nie mogło.

Później przez dłuższy czas tempo spotkania nieco przygasło, aż w 27. minucie Pacheco postarał się dograć do Nowaka, który jednak był doskonale pilnowany w obrębie "szesnastki" przez Traore, w związku z czym nie mógł oddać strzału.

W 33. minucie "Nafciarze" znów zrobili nieco zamieszana w polu karnym rywali - Sekulski zgrał piłkę klatką piersiową do Haglinda-Sangre, ale ten został zablokowany - Madejski nawet nie musiał ruszać do interwencji.

Parę chwil potem Cracovia ruszyła do ofensywy - Sutalo zagrał prawej flanki na Maigaarda, a temu w oddaniu strzału przeszkodził... nadbiegający Perković. Tym samym na panewce spaliła naprawdę dobra szansa na napoczęcie wyniku.

Gdy mijała 39. minuta gry próbę ataku na bramkę gości wykonał Rogelj - jego główka była jednak skrajnie niecelna i trafiła daleko poza światło bramki. Słoweniec niedługo potem miał kolejną sposobność do oddania strzału - dość niespodziewanie w jego stronę posłane zostało bowiem długie podanie, którego ten jednak nie zdołał czysto przejąć, będąc naciskanym przez Wójcika.

Tuż przed przerwą okazji na gola szukał jeszcze Salvador - dośrodkowanie skierowane w jego stronę przejął jednak skutecznie bramkarz Cracovii. Koniec końców w pierwszej połowie nie padła ani jedna bramka.

PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Cracovia. Przebieg i wynik drugiej połowy meczu

Druga odsłona spotkania początkowo przebiegała dosyć spokojnie - na dobrą sprawę pierwsza naprawdę konkretna akcja nadeszła w 53. minucie, kiedy Minczew próbował posłać podkręconą piłkę na Stojilkovicia - futbolówka pofrunęła jednak wyraźnie za wysoko.

Trzy minuty później to Wisła miała swoją szansę - Pacheco starał się dogrywać na Nowaka, ale ten na swoje nieszczęście poślizgnął się w polu karnym. Nic mu się nie stało, ale mógł mieć poczucie zmarnowanej szansy. W ramach swoistej riposty niebawem Perković próbował strzału z dystansu - Leszczyński był jednak na posterunku.

W 58. minucie piłka w końcu znalazła się w bramce - Stojilković dostał podanie, po którym wykonał rajd pod bramkę i obiegł golkipera rywali, uderzając wprost do siatki - był jednak na spalonym, ku zawodowi kibiców "Pasów".

Gdy mijała godzina gry całkiem dobre uderzenie z główki wykonał Lecoeuche - ostatecznie jednak piłka trafiła w ręce bramkarza oponentów, choć trzeba przyznać, że musiał on wykazać się tu dużym refleksem.

Później już nastały długie fragmenty bez skutecznych ataków którejkolwiek ze stron - obraz gry zdominowała walka w środku boiska i przed "szesnastkami" obu klubów. Na wyróżnienie zasłużyła w końcu akcja z 75. minuty, kiedy z naprawdę dużego dystansu strzelał Al-Ammari - ta próba jednak nie miała żadnych szans na powodzenie.

Równo w 80. minucie w pole karne Cracovii powędrowała wysoka wrzutka Kuna, do której przymierzał się Nowak - ostatecznie nie zdołał wykonać przewrotki, ale podanie trafiło do Custovicia, który przyjął je klatką piersiową i uderzył wyraźnie ponad poprzeczką. Z trybun dało się usłyszeć potężne jęki zawodu.

Kun chwilę potem sam zdecydował się na strzał - jego "petarda" z okolicy 16. metra została jednak odbita przez Madejskiego. Potem to goście znów zaczęli naciskać na rywali - czego przykładem była m.in. niecelna wrzutka Sutalo w okolice "piątki".

Mimo wzmożenia z obu stron wynik się nie zmienił - padł bezbramkowy remis, który ani nie sprawiał, ze "Pasy" weszły do top 3 ligi, ani nie dał pierwszego miejsca w tabeli "Nafciarzom". Tym samym i ekipa z Małopolski i klub z Mazowsza nie mogły być tu zadowolone z takiego przebiegu zdarzeń...

PKO BP Ekstraklasa. Kiedy kolejne mecze Wisły Płock i Cracovii?

Oba zespoły w najbliższy weekend zagrają już w Ekstraklasie w "standardowym trybie" - czyli w ramach 18. kolejki. Cracovia w tym przypadku podejmie 7 grudnia o 14.45 Lecha Poznań, z kolei Wisła Płock zagra na wyjeździe z Koroną Kielce o godz. 19.00.

Statystyki meczu Wisła Płock 0 - 0 Cracovia Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 8 7 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 2 6 Strzały zablokowane 2 0 Ataki 70 82

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL

SSC Napoli - Cagliari Calcio. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport