Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski po tym sezonie ostatecznie opuści FC Barcelona. A jeśli tak, nie sposób przewidzieć, dokąd się uda.

Wiele mówi się o tym, że Robert Lewandowski chciałby zostać w Europie i utrzymać się w "najpoważniejszej" piłce klubowej.

Możliwe jednak, że najbardziej atrakcyjna dla Polaka okaże się oferta spoza Starego Kontynentu. Pewne decyzje miały zapaść już w krainie, w której finanse nie są żadnym ograniczeniem - w Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy wkraczają do akcji. Chodzi o transfer Lewandowskiego

- Wysoki rangą urzędnik saudyjskiego funduszu inwestycyjnego ujawnił plany tej instytucji dotyczące negocjacji z Robertem Lewandowskim, Rüdigerem i Alabą latem przyszłego roku, ustalając limit wynagrodzeń na poziomie od 25 do 35 milionów euro. Plany te wpisują się w projekt Saudi Vision 2030, jak podaje serwis 365Scores - czytamy na "Mundo Deportivo".

Podjęto decyzję, że o pozyskanie Polaka Saudyjczycy postarają się nie zimą, a latem po sezonie 2025/26. Wówczas Robert Lewandowski będzie mógł odejść z FC Barcelona za darmo, ale za to "zwolni" w klubowym budżecie sporo miejsca na pensje innych zawodników.

Polscy piłkarze w Arabii Saudyjskiej to, biorąc pod uwagę ostatnie lata - nie nowość. W Abha Club pod wodzą Czesława Michniewicza występował tam Grzegorz Krychowiak. Była to jednak bardzo krótka przygoda.

Aktualnie zawodnikiem i częścią wielkiego projektu o nazwie Neom SC jest Marcin Bułka. Polski bramkarz od pewnego czasu zmaga się jednak z poważną kontuzją.

Jeśli Robert Lewandowski ostatecznie odejdzie z FC Barcelona i nie dostanie żadnej satysfakcjonującym pod względem finansowym, ale przede wszystkim sportowym, z Europy, możliwe, że skorzysta z saudyjskiej alternatywy.

Jest to bowiem kraj, który w ostatnim czasie bardzo mocno inwestuje w piłkę nożną. Dla Roberta Lewandowskiego taki ruch mógłby okazać się opłacalny również pod kątem budowania fundamentów pod kolejne biznesowe kroki, które Polak będzie stawiał już po zakończeniu piłkarskiej kariery.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 MIGUEL RIOPA AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP