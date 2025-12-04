Wkraczają po Lewandowskiego. Głośno o wielkim transferze. Decyzja zapadła
W hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia ws. Roberta Lewandowskiego. Gabriel Sans z "Mundo Deportivo", powołując się na informacje podane na łamach portalu "365Scores" podaje, że w walce o pozyskanie polskiego napastnika po tym sezonie na poważnie pojawił się kolejny gracz, dla którego finanse nie powinny stanowić żadnego ograniczenia. Decyzja w tej sprawie już zapadła.
Wciąż nie wiadomo, czy Robert Lewandowski po tym sezonie ostatecznie opuści FC Barcelona. A jeśli tak, nie sposób przewidzieć, dokąd się uda.
Wiele mówi się o tym, że Robert Lewandowski chciałby zostać w Europie i utrzymać się w "najpoważniejszej" piłce klubowej.
Możliwe jednak, że najbardziej atrakcyjna dla Polaka okaże się oferta spoza Starego Kontynentu. Pewne decyzje miały zapaść już w krainie, w której finanse nie są żadnym ograniczeniem - w Arabii Saudyjskiej.
Saudyjczycy wkraczają do akcji. Chodzi o transfer Lewandowskiego
- Wysoki rangą urzędnik saudyjskiego funduszu inwestycyjnego ujawnił plany tej instytucji dotyczące negocjacji z Robertem Lewandowskim, Rüdigerem i Alabą latem przyszłego roku, ustalając limit wynagrodzeń na poziomie od 25 do 35 milionów euro. Plany te wpisują się w projekt Saudi Vision 2030, jak podaje serwis 365Scores - czytamy na "Mundo Deportivo".
Podjęto decyzję, że o pozyskanie Polaka Saudyjczycy postarają się nie zimą, a latem po sezonie 2025/26. Wówczas Robert Lewandowski będzie mógł odejść z FC Barcelona za darmo, ale za to "zwolni" w klubowym budżecie sporo miejsca na pensje innych zawodników.
Polscy piłkarze w Arabii Saudyjskiej to, biorąc pod uwagę ostatnie lata - nie nowość. W Abha Club pod wodzą Czesława Michniewicza występował tam Grzegorz Krychowiak. Była to jednak bardzo krótka przygoda.
Aktualnie zawodnikiem i częścią wielkiego projektu o nazwie Neom SC jest Marcin Bułka. Polski bramkarz od pewnego czasu zmaga się jednak z poważną kontuzją.
Jeśli Robert Lewandowski ostatecznie odejdzie z FC Barcelona i nie dostanie żadnej satysfakcjonującym pod względem finansowym, ale przede wszystkim sportowym, z Europy, możliwe, że skorzysta z saudyjskiej alternatywy.
Jest to bowiem kraj, który w ostatnim czasie bardzo mocno inwestuje w piłkę nożną. Dla Roberta Lewandowskiego taki ruch mógłby okazać się opłacalny również pod kątem budowania fundamentów pod kolejne biznesowe kroki, które Polak będzie stawiał już po zakończeniu piłkarskiej kariery.