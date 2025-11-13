Wielu kibiców zapewne chciałoby, aby przygoda Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie trwała jak najdłużej. Póki co większość medialnych doniesień wskazuje jednak na to, że dni polskiego snajpera w katalońskiej ekipie są już od pewnego czasu policzone.

Pytanie, które zadaje sobie zapewne większość kibiców z kraju nad Wisłą brzmi - gdzie w takim razie może w niedalekiej przyszłości występować Robert Lewandowski? Dość sporo mówi się o zainteresowaniu, jakie wyrażać ma włoski AC Milan. Na ten transfer ma zresztą naciskać legendarny Zlatan Ibrahimović.

"Rossoneri" to jednak nie jedyna ekipa wyrażająca ogromne zainteresowanie sprowadzeniem do siebie kapitana "Biało-czerwonych". Nie tak dawno temu otrzymaliśmy sygnały, jakoby tureckie Fenerbahce miało "szykować grunt" pod ewentualny transfer 37-letniego napastnika. W tych pogłoskach może być całkiem spore ziarno prawdy, bowiem kolejny z tamtejszych dziennikarzy przekazał przełomowe informacje ws. bezpośredniego kontaktu między władzami klubu a najbliższym współpracownikiem Lewandowskiego.

Fenerbahce podjęło rozmowy z agentem Lewandowskiego. Są gotowi złożyć mu ofertę

Cieszący się sporą rozpoznawalnością Yagız Sabuncuoglu (Gazeteci) podzielił się informacjami, które mocno uwiarygadniają doniesienia o planach włodarzy Fenerbahce.

"Fenerbahce spotkało się z agentem Roberta Lewandowskiego. Jeśli polski gwiazdor zdecyduje się kontynuować karierę w Turcji, Fenerbahce złoży mu formalną ofertę" - pisze turecki dziennikarz.

Nie tak dawno temu Lewandowski udowodnił, że mimo 37 lat na karku wciąż jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie. Nie ma się zatem co dziwić, że wiele czołowych ekip wciąż przejawia zainteresowanie piłkarzem, który poza światowej klasy umiejętnościami niesie za sobą również niezaprzeczalne korzyści marketingowe.

Robert Lewandowski Javier Borrego AFP

Sebastian Szymański w barwach Fenerbahce AFP

Robert Lewandowski Beata Zawrzel/REPORTER East News

