Kanonada na Estadio Balaidos. Lewandowski dokonał egzekucji. Tryb niszczyciela

W późny sobotni wieczór Barcelona straciła pozycję wicelidera. W stolicy Katalonii po komplet punktów sięgnął Villarreal CF, wygrywając 2:0 z Espanyolem. W nagrodę zajął drugą pozycję w tabeli.

Dzień później w derbach Madrytu potknął się jednak Real. Lider zremisował bezbramkowo na obiekcie Rayo Vallecano. Nadarzała się więc świetna okazja, by odrobić do "Los Blancos" dwa punkty.

Robert Lewandowski wraca do wyjściowej jedenastki. Pierwszy hat-trick Polaka w tym sezonie

Po raz pierwszy od wyleczenia kontuzji w wyjściowej jedenastce "Blaugrany" pojawił się Robert Lewandowski. Dostał kwadrans w meczu z Elche CF, potem pół godziny w potyczce z Club Brugge w Lidze Mistrzów, ale w obu spotkaniach nie pokonał bramkarza rywali. Przełamanie miało nastąpić na Estadio Balaidos.

Pierwszy celny strzał Polak oddał już w czwartej minucie. Ale na gola musiał jeszcze moment zaczekać. Okazja nadarzyła się po zagraniu ręką Marcosa Alonso. Arbiter skorzystał z systemu VAR i podyktował rzut karny.

"Lewy" tym razem nie kombinował za wiele przy nabiegu. Uderzył mocno w prawy dolny róg bramki i... siła miała tu decydujące znaczenie. Futbolówka była w zasięgu Ionuta Radu, ale ostatecznie znalazła się w siatce.

Mistrzowie Hiszpanii nie radowali się jednak długo z prowadzenia. Zaraz potem Marcus Rashford zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem, co poskutkowało kontrą gospodarzy. W jej finalnej fazie precyzyjnie przymierzył Sergio Carreira i w 11. minucie było już 1:1. Wojciech Szczęsny podjął próbę interwencji, ale piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

Szalone tempo spotkania mogło się podobać. Było niemal pewne, że kolejne bramki padną jeszcze przed przerwą. Bliscy szczęścia byli goście, ale Rashford trafił tylko w słupek, a dobitka Lewandowskiego padła łupem rumuńskiego golkipera.

W ostatnich 10 minutach przed przerwą byliśmy świadkami wymiany ciosów. Najpierw ponownie na listę strzelców wpisał się Polak. Centrę Rashforda wykończył strzałem z powietrza bez przyjęcia - uderzył z pięciu metrów i trafił szczęśliwie między nogami Radu.

Raptem fantastycznym strzałem pod poprzeczkę odpowiedział jednak Borja Iglesias. Szczęsny znów zdobył się na robinsonadę i... po raz kolejny skapitulował. Wydaje się, że tym razem mógł zrobić znacznie więcej, by zapobiec utracie bramki.

Koniec kanonady w pierwszej odsłonie? Nic z tych rzeczy. Ostatnie słowo należało do "Dumy Katalonii". Jeszcze raz w rolę asystenta wcielił się Rashford, rehabilitując się za zmarnowaną wcześniej sytuację. Tym razem z jego podania skorzystał niewidoczny do tej pory Lamine Yamal - uderzył z okolic narożnika pola bramkowego i zrobiło się 2:3!

Po zmianie stron Barcelona starała się wyważyć proporcje między ofensywą a defensywą. Umiejętnie wytrącała przeciwnika z rytmu, czekając na jego błąd. To już nie był otwarty futbol. Doszedł element wyrachowania.

Korekty rezultatu doczekaliśmy się w 73. minucie, po stałym fragmencie gry. Trzecią asystę tego dnia zaliczył Rashford. Lewandowski zamienił na gola jego centrę z kornera - uderzył głową, piłka odbiła się jeszcze od murawy, potem od słupka i wpadła do siatki.

Dla polskiego snajpera to pierwszy hat-trick w tym sezonie. Po tym ciosie ekipa z Vigo już się nie podniosła. Yamal trafił jeszcze w słupek, a Frenkie de Jong w doliczonym czasie zobaczył czerwoną kartkę - tyle że dla losów spotkania nie miało to już znaczenia.

Wybrańcy Hansiego Flicka wracają na pozycję wicelidera, a do otwierającego tabelę Realu Madryt tracą już tylko trzy punkty.

Rozwiń

Statystyki meczu Celta Vigo 2 - 4 FC Barcelona Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 5 21 Strzały celne 3 9 Strzały niecelne 1 3 Strzały zablokowane 1 9 Ataki 62 89

Rayo Vallecano – Real Madryt 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony i nie tracił czasu na rozpoznanie przeciwnika Lavandeira Jr. PAP

Sergio Carreira (w środku) na bramkę z rzutu karnego "Lewego" odpowiedział błyskawicznie Lavandeira Jr. PAP