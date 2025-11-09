Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kanonada na Estadio Balaidos. Lewandowski dokonał egzekucji. Tryb niszczyciela

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona wygrała 4:2 wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga. Bohaterem wieczoru okazał się Robert Lewandowski, który wrócił do wyjściowej jedenastki mistrzów Hiszpanii. Po kontuzji nie ma już śladu, co stanowi fantastyczną prognozę przed piątkowym starciem z Holandią w el. MŚ. Polak ustrzelił pierwszego w tym sezonie hat-tricka, windując "Dumę Katalonii" na fotel wicelidera. Całe spotkanie w ekipie zwycięzców rozegrał Wojciech Szczęsny.

Robert Lewandowski z pierwszym hat-trickiem w tym sezonie
Robert Lewandowski z pierwszym hat-trickiem w tym sezonieLavandeira Jr.PAP

W późny sobotni wieczór Barcelona straciła pozycję wicelidera. W stolicy Katalonii po komplet punktów sięgnął Villarreal CF, wygrywając 2:0 z Espanyolem. W nagrodę zajął drugą pozycję w tabeli.

Dzień później w derbach Madrytu potknął się jednak Real. Lider zremisował bezbramkowo na obiekcie Rayo Vallecano. Nadarzała się więc świetna okazja, by odrobić do "Los Blancos" dwa punkty.

Robert Lewandowski wraca do wyjściowej jedenastki. Pierwszy hat-trick Polaka w tym sezonie

Po raz pierwszy od wyleczenia kontuzji w wyjściowej jedenastce "Blaugrany" pojawił się Robert Lewandowski. Dostał kwadrans w meczu z Elche CF, potem pół godziny w potyczce z Club Brugge w Lidze Mistrzów, ale w obu spotkaniach nie pokonał bramkarza rywali. Przełamanie miało nastąpić na Estadio Balaidos.

Pierwszy celny strzał Polak oddał już w czwartej minucie. Ale na gola musiał jeszcze moment zaczekać. Okazja nadarzyła się po zagraniu ręką Marcosa Alonso. Arbiter skorzystał z systemu VAR i podyktował rzut karny.

"Lewy" tym razem nie kombinował za wiele przy nabiegu. Uderzył mocno w prawy dolny róg bramki i... siła miała tu decydujące znaczenie. Futbolówka była w zasięgu Ionuta Radu, ale ostatecznie znalazła się w siatce.

Mistrzowie Hiszpanii nie radowali się jednak długo z prowadzenia. Zaraz potem Marcus Rashford zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem, co poskutkowało kontrą gospodarzy. W jej finalnej fazie precyzyjnie przymierzył Sergio Carreira i w 11. minucie było już 1:1. Wojciech Szczęsny podjął próbę interwencji, ale piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

Szalone tempo spotkania mogło się podobać. Było niemal pewne, że kolejne bramki padną jeszcze przed przerwą. Bliscy szczęścia byli goście, ale Rashford trafił tylko w słupek, a dobitka Lewandowskiego padła łupem rumuńskiego golkipera.

W ostatnich 10 minutach przed przerwą byliśmy świadkami wymiany ciosów. Najpierw ponownie na listę strzelców wpisał się Polak. Centrę Rashforda wykończył strzałem z powietrza bez przyjęcia - uderzył z pięciu metrów i trafił szczęśliwie między nogami Radu.

Raptem fantastycznym strzałem pod poprzeczkę odpowiedział jednak Borja Iglesias. Szczęsny znów zdobył się na robinsonadę i... po raz kolejny skapitulował. Wydaje się, że tym razem mógł zrobić znacznie więcej, by zapobiec utracie bramki.

Koniec kanonady w pierwszej odsłonie? Nic z tych rzeczy. Ostatnie słowo należało do "Dumy Katalonii". Jeszcze raz w rolę asystenta wcielił się Rashford, rehabilitując się za zmarnowaną wcześniej sytuację. Tym razem z jego podania skorzystał niewidoczny do tej pory Lamine Yamal - uderzył z okolic narożnika pola bramkowego i zrobiło się 2:3!

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Przełomowy komunikat. Barcelona dobiła targu. Lewandowski definitywnie sprzedany

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron Barcelona starała się wyważyć proporcje między ofensywą a defensywą. Umiejętnie wytrącała przeciwnika z rytmu, czekając na jego błąd. To już nie był otwarty futbol. Doszedł element wyrachowania.

    Korekty rezultatu doczekaliśmy się w 73. minucie, po stałym fragmencie gry. Trzecią asystę tego dnia zaliczył Rashford. Lewandowski zamienił na gola jego centrę z kornera - uderzył głową, piłka odbiła się jeszcze od murawy, potem od słupka i wpadła do siatki.

    Dla polskiego snajpera to pierwszy hat-trick w tym sezonie. Po tym ciosie ekipa z Vigo już się nie podniosła. Yamal trafił jeszcze w słupek, a Frenkie de Jong w doliczonym czasie zobaczył czerwoną kartkę - tyle że dla losów spotkania nie miało to już znaczenia.

    Wybrańcy Hansiego Flicka wracają na pozycję wicelidera, a do otwierającego tabelę Realu Madryt tracą już tylko trzy punkty.

    Zobacz również:

    Virgil van Dijk ponownie znalazł się w Jedenastce Roku FIFPro. Robert Lewandowski może tylko wspominać złote lata 2020 i 2021
    Piłka nożna

    Lewandowski skreślony. Wypada z gry na dobre. Jest ostateczny komunikat

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      La Liga
      12. Kolejka
      09.11.2025
      21:00
      Zakończony
      Sergio Carreira
      11'
      Borja Iglesias
      43'
      Robert Lewandowski
      10' (k.) , 37' , 73'
      Lamine Yamal
      45+-4'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Celta Vigo
      FC Barcelona
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Celta Vigo
      2 - 4
      FC Barcelona
      Posiadanie piłki
      38%
      62%
      Strzały
      5
      21
      Strzały celne
      3
      9
      Strzały niecelne
      1
      3
      Strzały zablokowane
      1
      9
      Ataki
      62
      89
      Rayo Vallecano – Real Madryt 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarze FC Barcelony w trakcie celebracji na boisku, widoczne dynamiczne emocje po zdobyciu gola, dominują barwy klubowe oraz logo sponsora na koszulkach zawodników.
      Robert Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony i nie tracił czasu na rozpoznanie przeciwnika Lavandeira Jr.PAP
      Piłkarze drużyny w błękitnych strojach świętują zdobycie gola na boisku podczas meczu piłkarskiego, wokół nich widoczna jest radosna publiczność na trybunach.
      Sergio Carreira (w środku) na bramkę z rzutu karnego "Lewego" odpowiedział błyskawicznie Lavandeira Jr.PAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja