Możdżonek nagle wskazał na Nawrockiego. W takiej roli chciałby zobaczyć prezydenta

Bartłomiej Wrzesiński

Po zakończeniu kariery sportowej Marcin Możdżonek postanowił wkroczyć do polityki. Dzisiaj jest radnym Olsztyna oraz dołączył do ugrupowania Sławomira Mentzena. W rozmowie na łamach "Radia Olsztyn" były mistrz świata wypowiedział się m.in. o przyszłości Konfederacji. W pewnym momencie wskazał na prezydenta Karola Nawrockiego, wprost mówiąc o roli jaką może odegrać w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Dwóch mężczyzn w garniturach, po lewej stronie jeden z nich robi zaskoczoną minę, trzymając kartkę papieru, wokół widoczni są inni ludzie. Po prawej stronie drugi mężczyzna stoi z założonymi rękami i uśmiecha się lekko, tło jest rozmyte.
Karol Nawrocki i Marcin MożdżonekPawel Wodzynski/East News / Jacek Slomion/REPORTEREast News

Przez długie lata jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy pozostawał Marcin Możdżonek. Mierzący aż 211 centymetrów środkowy długo był kluczowym elementem reprezentacji Polski. Z "biało-czerwonymi" sięgnął przede wszystkim po mistrzostwo świata w 2014 roku oraz złoto i brąz mistrzostw Europy.

Kariera Możdżonka była okraszona sukcesami również na niwie klubowej. Ze Skrą Bełchatów trzy lata z rzędu świętował mistrzostwo Polski. Sukcesy siatkarz odnosił również, gdy był związany kontraktem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie sportową karierę Możdżonek zakończył w 2020 roku.

Taki ruch nie oznaczał jednak, że Możdżonek zniknął z życia publicznego. Na sportowej emeryturze były siatkarz zajął się m.in. myślistwem, stając się w 2023 roku prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Urodzony w Olsztynie zawodnik postanowił również wejść w politykę, z czasem łącząc siły z konkretnym ugrupowaniem politycznym.

Zderzenie Możdżonka z polityką nastąpiło przy okazji wyborów samorządowych w 2024 roku. Były siatkarz bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna. Lepiej poszło mu w wyborach do Rady Miejskiej i z ramienia komitetu Lepszy Olsztyn objął mandat radnego.

    Możdżonek mówi o przyszłości swojej partii. Nagle wskazał na Karola Nawrockiego

    Rok później Możdżonek udzielił poparcia startującemu w wyborach prezydenckich Sławomirowi Mentzenowi. Były sportowiec dołączył tym samym do jego partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji.

    Reprezentując to ugrupowanie Możdżonek często gości w mediach, gdzie wypowiada się na bieżące sprawy polityczne. Były sportowiec jest również liderem warmińsko-mazursko-podlaskich struktur partii Nowa Nadzieja.

    Na łamach Radia Olsztyn Możdżonek opowiadał m.in. o dalszych planach na przyszłość jego ugrupowania. W pewnym momencie odniósł się do pomysłu zawiązania tzw. paktu senackiego.

    Miałoby to być porozumienie zawarte pomiędzy Konfederacją, Prawem i Sprawiedliwością a może również i ugrupowania Grzegorza Brauna. Wspólnie mieliby wystartować w wyborach do Senatu, które odbędą się w 2027 roku. Były mistrz świata w pewnym momencie zaczął mówić o prezydencie Karolu Nawrockim.

    - Żeby doszło do takiego paktu senackiego, musiałaby wejść osoba trochę apartyjna. Taką osobą z całą pewnością jest Karol Nawrocki, który mógłby być ojcem chrzestnym takiego paktu senackiego, i wtedy warunki na pewno by się negocjowało dużo lepiej. Mamy dużą wyobraźnię i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz - stwierdził Możdżónek w Radiu Olsztyn.

    Mężczyzna w mundurze wojskowym z charakterystycznymi naszywkami siedzi w pomieszczeniu, skupiony wyraz twarzy, mundur ozdobiony zielonym sznurem i czerwonymi pagonami.
    Marcin MożdżonekMichal ZebrowskiEast News
    Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle żołnierzy w mundurach oraz rozmaitych flag, na pierwszym planie wyraźny kontrast między osobą w eleganckim stroju a grupą wojskową w tle.
    Prezydent RP Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
    Dwie elegancko ubrane osoby w garniturach, każda z przypiętą flagą Polski, znajdują się na zewnątrz; jeden z mężczyzn patrzy w bok, drugi wprost, w tle widoczne są nieostre sylwetki innych osób.
    Marcin Możdżonek ma rzekomo zostać doradcą Karola NawrockiegoJan Rutkowski/REPORTER, Dawid WolskiEast News

