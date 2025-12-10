Możdżonek nagle wskazał na Nawrockiego. W takiej roli chciałby zobaczyć prezydenta

Przez długie lata jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy pozostawał Marcin Możdżonek. Mierzący aż 211 centymetrów środkowy długo był kluczowym elementem reprezentacji Polski. Z "biało-czerwonymi" sięgnął przede wszystkim po mistrzostwo świata w 2014 roku oraz złoto i brąz mistrzostw Europy.

Kariera Możdżonka była okraszona sukcesami również na niwie klubowej. Ze Skrą Bełchatów trzy lata z rzędu świętował mistrzostwo Polski. Sukcesy siatkarz odnosił również, gdy był związany kontraktem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie sportową karierę Możdżonek zakończył w 2020 roku.

Taki ruch nie oznaczał jednak, że Możdżonek zniknął z życia publicznego. Na sportowej emeryturze były siatkarz zajął się m.in. myślistwem, stając się w 2023 roku prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Urodzony w Olsztynie zawodnik postanowił również wejść w politykę, z czasem łącząc siły z konkretnym ugrupowaniem politycznym.

Zderzenie Możdżonka z polityką nastąpiło przy okazji wyborów samorządowych w 2024 roku. Były siatkarz bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna. Lepiej poszło mu w wyborach do Rady Miejskiej i z ramienia komitetu Lepszy Olsztyn objął mandat radnego.

Możdżonek mówi o przyszłości swojej partii. Nagle wskazał na Karola Nawrockiego

Rok później Możdżonek udzielił poparcia startującemu w wyborach prezydenckich Sławomirowi Mentzenowi. Były sportowiec dołączył tym samym do jego partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji.

Reprezentując to ugrupowanie Możdżonek często gości w mediach, gdzie wypowiada się na bieżące sprawy polityczne. Były sportowiec jest również liderem warmińsko-mazursko-podlaskich struktur partii Nowa Nadzieja.

Na łamach Radia Olsztyn Możdżonek opowiadał m.in. o dalszych planach na przyszłość jego ugrupowania. W pewnym momencie odniósł się do pomysłu zawiązania tzw. paktu senackiego.

Miałoby to być porozumienie zawarte pomiędzy Konfederacją, Prawem i Sprawiedliwością a może również i ugrupowania Grzegorza Brauna. Wspólnie mieliby wystartować w wyborach do Senatu, które odbędą się w 2027 roku. Były mistrz świata w pewnym momencie zaczął mówić o prezydencie Karolu Nawrockim.

- Żeby doszło do takiego paktu senackiego, musiałaby wejść osoba trochę apartyjna. Taką osobą z całą pewnością jest Karol Nawrocki, który mógłby być ojcem chrzestnym takiego paktu senackiego, i wtedy warunki na pewno by się negocjowało dużo lepiej. Mamy dużą wyobraźnię i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz - stwierdził Możdżónek w Radiu Olsztyn.

