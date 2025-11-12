Media: Ależ oferta dla Lewandowskiego, transfer byłby za 2 miesiące. Już szykują grunt

- Nie chodzi o ruch klubu. Ja sam muszę sobie odpowiedzieć, co będę chciał robić. Na ten moment nie znam tej odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam spokój. Jeśli klub by teraz przyszedł, to i tak bym nie odpowiedział - przyznał Robert Lewandowski na wtorkowej konferencji reprezentacji Polski. Kontrakt napastnika z Barceloną wygasa 30 czerwca i choć sam piłkarz zachowuje spokój, to w światowych mediach i gabinetach działaczy ważnych klubów zaczyna się coraz większy ruch w tym temacie.

W środę Sacha Tavolieri donosił już o zainteresowaniu Milanu, mocno zainteresowany sprowadzeniem Polaka do Mediolanu ma być rzekomo Zlatan Ibrahimović. Oprócz stale pojawiających się w mediach kierunkach saudyjskim i amerykańskim, pojawił się nowy - turecki.

Znany dziennikarz Sercan Hamzaoglu, posiadający na platformie X 475 tysięcy obserwujących i spore grono wiernych odbiorców, komentujących jego wpisy, poinformował że interes zakontraktowaniem "Lewego" wyraziło także stambulskie Fenerbahce.

Robert Lewandowski i jego przyszłość. Fenerbahce rozważa wejście do gry

Żurnalista Turkiye Spor Yazarları Dernegi podał, że zarząd klubu jest gotowy na jego transfer już tej zimy. To z pewnością byłby wielki szok. Czytamy, że w Stambule nasz rodak dostałby półtoraroczną umowę, czyli obowiązującą od stycznia 2026 do czerwca 2027 r.

Rzekomo działacze mieli już rozważać możliwości sprzedaży Youssefa En-Nesyriego, obecnego snajpera zespołu. Nie chodzi nawet tyle o zrobienie miejsca w składzie, co uwolnienie finansów. To byłoby niejako szykowanie gruntu pod sprowadzenie "RL9". Hemazaoglu dodał jednak, że rozmowy ws. Marokańczyka "były pośrednie" i że "nie podjęto żadnych oficjalnych kroków", aby "nie zaszkodzić morale zespołu".

Lewandowski nie zamyka drzwi innym możliwościom, ponieważ przedkłada pozostanie w Europie nad przeprowadzkę do egzotycznych krajów

Dziennik kończy artykuł stwierdzeniem, że w razie wypuszczenia Lewandowskiego w styczniu mistrzowie Hiszpanii mieliby problem ze znalezieniem następcy. To konsekwencja limitów Finansowego Fair Play.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP