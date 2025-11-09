Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tego Flick oczekuje od Lewandowskiego. Jasny przekaz w stronę Polaka, poszło w świat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W niedzielny wieczór FC Barcelona rozpoczęła wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga. Tuż przed pierwszym gwizdkiem krótkiego wywiadu udzielił Hansi Flick, który nagle zaczął mówić o... Robercie Lewandowskim. Niemiec wypowiedział się o kapitanie naszej kadry w samych superlatywach.

Hansi Flick, Robert Lewandowski
Hansi Flick, Robert LewandowskiAFP

Wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo Robert Lewandowski rozpoczął we wyjściowej jedenastce. Nazwisko Polaka widniało w niej pierwszy raz od 5 października. Wówczas 37-latek rozegrał pełne 90 minut w meczu przeciwko Sevilli (1:4), podczas którego zmarnował rzut karny.

Teraz, kiedy doszedł do zdrowia po kontuzji mięśniowej, Hansi Flick postawił na niego od początku starcia z Celtą. Niedługo przed rozpoczęciem rywalizacji trener mistrzów Hiszpanii króciutko porozmawiał z mediami.

Flick postawił na Lewandowskiego. Od razu musiał się tłumaczyć. Krótko o Polaku

W pewnym momencie niemiecki szkoleniowiec zaczął mówić o Lewandowskim. Jego słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń.

- Lewandowski dobrze trenuje, gra dobrze i na wysokim poziomie; potrzebujemy go. Wiemy, że jest bardzo ważny w polu karnym, że uwielbia strzelać gole i właśnie tego potrzebujemy - powtórzył Flick.

Nasz rodak nie mógł lepiej zareagować na apel swojego trenera. W pierwszej połowie meczu z Celtą zdobył dwie bramki! Najpierw wykorzystał rzut karny w dziesiątej minucie. Niedługo przed zejściem na przerwę skorzystał z dogrania Marcusa Rashforda i drugi raz pokonał Radu. Było to kolejno piąte i szóste trafienie Polak w tym sezonie La Liga.

Już przed ostatnim gwizdkiem śmiało można stwierdzić, starcie Barcelony z Celtą jest po prostu szalone. Na przerwę obie ekipy zeszły przy prowadzeniu gości 3:2. Relacja i podsumowanie całego spotkania w Interii Sport.

Mężczyzna w granatowej kurtce na pierwszym planie z poważnym wyrazem twarzy, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie prezentujące piłkarza w stroju FC Barcelony poprawiającego opaskę kapitana.
Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z GetafeFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP
Piłkarz ubrany w pomarańczowo-granatowy strój sportowy z numerem 9 oraz nazwiskiem Lewandowski na plecach, stoi bokiem na boisku, skupiony, w tle rozmyte trybuny.
Robert LewandowskiMARCEL VAN DORSTAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski wykonuje gest dłonią w kierunku ust. Na stroju widoczny jest herb Polski oraz opaska kapitana. W tle rozmyci zawodnicy i fragment stadionu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiBeata Zawadzka/East NewsEast News

