Tego Flick oczekuje od Lewandowskiego. Jasny przekaz w stronę Polaka, poszło w świat
W niedzielny wieczór FC Barcelona rozpoczęła wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo w 12. kolejce La Liga. Tuż przed pierwszym gwizdkiem krótkiego wywiadu udzielił Hansi Flick, który nagle zaczął mówić o... Robercie Lewandowskim. Niemiec wypowiedział się o kapitanie naszej kadry w samych superlatywach.
Wyjazdowe spotkanie z Celtą Vigo Robert Lewandowski rozpoczął we wyjściowej jedenastce. Nazwisko Polaka widniało w niej pierwszy raz od 5 października. Wówczas 37-latek rozegrał pełne 90 minut w meczu przeciwko Sevilli (1:4), podczas którego zmarnował rzut karny.
Teraz, kiedy doszedł do zdrowia po kontuzji mięśniowej, Hansi Flick postawił na niego od początku starcia z Celtą. Niedługo przed rozpoczęciem rywalizacji trener mistrzów Hiszpanii króciutko porozmawiał z mediami.
Flick postawił na Lewandowskiego. Od razu musiał się tłumaczyć. Krótko o Polaku
W pewnym momencie niemiecki szkoleniowiec zaczął mówić o Lewandowskim. Jego słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń.
- Lewandowski dobrze trenuje, gra dobrze i na wysokim poziomie; potrzebujemy go. Wiemy, że jest bardzo ważny w polu karnym, że uwielbia strzelać gole i właśnie tego potrzebujemy - powtórzył Flick.
Nasz rodak nie mógł lepiej zareagować na apel swojego trenera. W pierwszej połowie meczu z Celtą zdobył dwie bramki! Najpierw wykorzystał rzut karny w dziesiątej minucie. Niedługo przed zejściem na przerwę skorzystał z dogrania Marcusa Rashforda i drugi raz pokonał Radu. Było to kolejno piąte i szóste trafienie Polak w tym sezonie La Liga.
Już przed ostatnim gwizdkiem śmiało można stwierdzić, starcie Barcelony z Celtą jest po prostu szalone. Na przerwę obie ekipy zeszły przy prowadzeniu gości 3:2. Relacja i podsumowanie całego spotkania w Interii Sport.