Przykre wieści o stanie zdrowia Nawałki. Nikt tego głośno nie mówił. Jest kłopot

Jeszcze w ubiegłym miesiącu wydawało się, że do Ekstraklasy awansować mogą w tym sezonie dwie krakowskie ekipy - Wisła i Wieczysta. Otwierały tabelę i budziły respekt u każdego innego rywala. Dzisiaj "Biała Gwiazda" nadal zasiada na szczycie, ale beniaminka próżno już szukać w jej towarzystwie.

Wieczysta nie wygrała sześciu meczów w rzędu, ponosząc cztery porażki i dwukrotnie remisując. Efekt? Obecnie 8. lokata w tabeli z ośmioma punktami straty do strefy premiowanej bezpośrednim awansem.

Cecherz i Lettieri nie dali rady. Wieści o angażu Nawałki mogą się okazać mocno przesadzone

Tej jesieni pracę w klubie Wojciecha Kwietnia stracili już dwa trenerzy. Przemysława Cecherza zastąpił Gino Lettieri. Dymisji doczekał się jednak już po trzech spotkaniach, gdy ugrał ledwie punkt - za to w każdym meczu jego zespół tracił trzy bramki.

Kto teraz? Drużynę prowadzi tymczasowo Rafał Jędrszczyk. Lista potencjalnych kandydatów do angażu liczy blisko 10 nazwisk. Wśród nich figuruje Adam Nawałka.

Zatrudnienie byłego selekcjonera kadry wydaje się jednak mało prawdopodobne. I nie decydują tym razem kwestie sportowe czy finansowe. Sprawa jest znacznie poważniejsza.

- Wydaje mi się, że dzisiaj Adam Nawałka jest innym Adamem Nawałką, bo też dużo więcej czasu poświęca na tzw. self-care. Wiemy, że to jest człowiek, który dba o siebie i ma również swoje problemy zdrowotne. I na to też musi sporo czasu poświęcać - oznajmił Łukasz Wiśniowski na kanale serwisu Meczyki.pl.

- Kiedy była dyskusja o tym, czy Nawałka wróci do reprezentacji, to tak próbowałem ustalić, czy on dzisiaj ma zdrowie po prostu do tego, żeby wrócić i pracować na pełen etat. I usłyszałem takie zdanie od osoby bardzo mu bliskiej, że "w reprezentacji tak, ale w klubie niekoniecznie" - dodał dziennikarz.

To stawia perspektywę powrotu Nawałki do ligowej rzeczywistości w zupełnie innym świetle. 68-letni obecnie szkoleniowiec pozostaje bez zajęcia od marca 2019 roku. Po krótkiej przygodzie rozstał się wówczas z poznańskim Lechem.

