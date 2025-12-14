Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szpila w Real Madryt, to zrobili kibice Barcelony. Lewandowski i spółka wszystko słyszeli

Paweł Czechowski

FC Barcelona w sobotni wieczór wygrała swój piąty mecz z rzędu, tym razem triumfując nad Osasuną. Podczas tej potyczki, po Camp Nou poniosło się przy tym hasło, które niespodziewanie uderzyło w... Real Madryt, a w szczególności w trenera "Królewskich" Xabiego Alonso. To "pozdrowienie" bez dwóch zdań miało odnosić się do niełatwej sytuacji ekipy ze stolicy Hiszpanii i baskijskiego trenera...

Piłkarz w stroju klubowym FC Barcelona z wyraźnie widocznym logo sponsorów wychodzi na murawę stadionu.
Robert Lewandowski i spółka mogli usłyszeć podczas meczu z Osasuną, jak kibice FC Barcelona skandują hasło będące swoistym wbiciem szpilki w... Real Madryt (zdj. ilustracyjne)Gongora/NurPhoto via Getty Images - Adria Puig/Anadolu via Getty ImagesGetty Images

FC Barcelona ustabilizowała swoją formę - po nieco chwiejnym pod tym względem październiku oraz listopadzie przyszedł dla "Blaugrany" zdecydowanie lepszy czas, czego efektem jest pięć zwycięstw drużyny z Katalonii z rzędu.

W sobotni wieczór "Barca" zatriumfowała, chociażby 2:0 nad Osasuną, a kluczowy okazał się tu występ Raphinhi, który dwukrotnie trafił do siatki rywali i w ten sposób pomógł swojemu klubowi osiągnąć swoisty kamień milowy. Tymczasem na trybunach Camp Nou niespodziewanie przewinął się temat... Realu Madryt.

"Xabi, zostań". Kibice Barcelony uderzyli z ironią w trenera Realu

W trakcie rywalizacji FCB z zawodnikami z Pampeluny po trybunach poniosło się bowiem hasło "Xabi, quédate", czyli "Xabi, zostań", co należy rozumieć jako szpilkę wbitą w "Królewskich" i - w szczególności - w ich trenera, Xabiego Alonso.

Real bowiem w ostatnich siedmiu spotkaniach zaliczył jedynie dwa zwycięstwa, a ponadto odnotował trzy remisy i dwie porażki, co bez dwóch zdań jest rezultatem poniżej oczekiwań. Ostatnią wpadką "Los Blancos" było przegranie 1:2 starcia z Manchesterem City w Lidze Mistrzów i choć rywal był tu bez dwóch zdań mocny, to na pewno nie jest to argument, który byłby w stanie uratować Alonso przed potencjalnym utraceniem posady. Ta zaś zdaje się naprawdę wisieć na włosku...

Real Madryt szykuje się do starcia z Deportivo Alaves. To będzie moment na powrót na zwycięską ścieżkę?

Kolejną szansę na "odbicie" z formą Real będzie mieć już 14 grudnia o godz. 21.00, kiedy to zmierzy się w Primera Division z Deportivo Alaves. Zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz do śledzenia tekstowej relacji na żywo wraz z Interią Sport.

FC Barcelona tymczasem powróci do ligowych zmagań 21 grudnia, mierząc się z Villarrealem. Nieco wcześniej, 16 grudnia, "Blaugrana" rozpocznie z kolei swoją przygodę z kolejną edycją Pucharu Króla i zagra z CD Guadalajara. Niewykluczone, że zobaczymy wówczas na murawie zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i Wojciecha Szczęsnego.

