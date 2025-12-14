Lewandowski na ławce, a tu taki wyczyn Barcelony. Już o tym głośno, Polak się tylko przyglądał

25 listopada FC Barcelona przegrała z Chelsea w Lidze Mistrzów 0:3 - i był to bez wątpienia kubeł zimnej wody wylany na podopiecznych Hansiego Flicka. Od tego czasu jednak "Blaugrana" nie potknęła się ani razu.

W pięciu kolejnych starciach "Barca" odnotowała pięć triumfów, a jej najnowszą wygraną jest ta nad Osasuną z soboty. Mistrzowie Hiszpanii wygrali tu 2:0, a oba trafienia na swym koncie zapisał Raphinha. Z tym zaś wiąże się pewna ciekawa historia.

FC Barcelona jedyną taką drużyną w czołowych ligach. Lewandowski pomógł osiągnąć niezwykły wynik

Otóż jak zauważono na profilu "Barca Universal" FCB jest jedynym zespołem w czołowych ligach (co należy zapewne rozumieć jako europejskie top 5: Hiszpanię, Anglię, Niemcy, Francję i Włochy), która ma w swym składzie aż czterech zawodników z dorobkiem ponad pięciu goli w ligowych zmaganiach.

Rozwiń

Mowa tu o Ferranie Torresie (11 bramek), Robercie Lewandowskim (8), Lamine'ie Yamalu (6) i już również Raphinhi (6). Najbliżej "Dumy Katalonii" jest pod wspomnianym względem Bayern Monachium, który ma w swych szeregach trzech piłkarzy z bilansem ponad pięciu trafień. Są to Harry Kane (17), Lusi Diaz (7) oraz Michael Olise (6).

Lewandowski poza grą, ma szansę na powrót w Pucharze Króla. Szczęsny również może ruszyć do akcji

Robert Lewandowski dublet Raphinhi i wybicie się ponad europejską konkurencję obserwował niestety z ławki rezerwowych, notując już drugi z rzędu meczu w Primera Division bez zaliczenia ani jednej minuty gry, choć w przypadku rywalizacji z Osasuną miał być oszczędzany w związku z drobnym urazem.

Szansę na powrót do akcji Polak będzie mieć w spotkaniu z Guadalajarą w ramach Pucharu Króla, które zaplanowano na 16 grudnia - zresztą niewykluczone, że w wyjściowej jedenastce zamelduje się wówczas i Wojciech Szczęsny. Następnie Barcelona zagra w La Lidze z Villarrealem - dojdzie do tego 21 grudnia.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News

Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg 1-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports