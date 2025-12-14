Oto, dlaczego Robert Lewandowski nie zagrał z Osasuną. Jest problem. Media informują
Od kilkunastu lat nie zdarzyło się, by Robert Lewandowski obejrzał z ławki rezerwowych dwa całe spotkania z rzędu. Wieczorna informacja z Catalunya Radio rzuciła jednak nowe światło na decyzję Hansiego Flicka. Polski napastnik ma problem, który całkowicie uzasadnia wybór niemieckiego szkoleniowca. "RL9" był na sobotnie późne popołudnie jedynie planem awaryjnym.
FC Barcelona wygrała w sobotę z Osasuną 2:0, poprawiając bilans w LaLiga na 14-1-2. Po 17 kolejkach ligowych ma na koncie 43 punkty, więc obecnie ma średnią na poziomie 2,53, która w końcowym rozrachunku dałaby teoretycznie 96 oczek. "Duma Katalonii" jest rozpędzona, ale znowu nie przyczynił się do tego Robert Lewandowski.
Nie otrzymał od Hansiego Flicka ani minuty. Po raz pierwszy od sezonu 2007/08 przesiedział na ławce rezerwowych dwa spotkania ligowe z rzędu. Jak się jednak okazuje, nie była to czysto sportowa decyzja niemieckiego szkoleniowca. Przed godziną 22:00 wszystko stało się jaśniejsze.
Robert Lewandowski nie zagrał z Osasuną. Oto wytłumaczenie
Jak podała Mireia Ruiz Serapio z Catalunya Radio, polski napastnik ma problem z mięśniem uda i mógł zagrać maksymalnie kwadrans, jeśli zachodziłaby taka potrzeba. Takowej nie było, bo w 70. minucie Raphinha wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Później jeszcze strzelił zespołowi z Osasunie drugiego gola.
We wtorek o 21:00 "Duma Katalonii" zagra mecz 1/16 finału Pucharu Króla z Guadalajarą. Nie jest jasne, czy 37-latek będzie w pełni gotowy. Trudno też powiedzieć, jak duże rotacje w składzie planuje na wtedy Flick i czy "Lewy" jest częścią pierwszego, czy drugiego "garnituru" drużyny. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskał Ferran Torres.
Za siedem dni odbędzie się znacznie ważniejsze starcie - z drugim w tabeli Villarrealem. Estadio de la Ceramica w ostatnich kilkunastu latach jest jednak bardzo gościnne dla "Blaugrany".