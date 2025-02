Problemy Barcelony po meczu, Lewandowski i spółka utknęli. Nagła decyzja na lotnisku

Piłkarze FC Barcelona mają za sobą fantastyczny wieczór na Estadio de Mestalla - piłkarze Hansiego Flicka ograli bowiem Valencię aż 5:0 i w ten sposób przypieczętowali swój awans do półfinału Pucharu Króla. Po końcowym gwizdku jednak Lewandowski, Szczęsny i spółka nie mieli już specjalnych powodów do zadowolenia - ich podróż powrotna do stolicy Katalonii przebiegła z mocnymi problemami i zdecydowanie się przedłużyła...