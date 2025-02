Barcelona kontynuuje passę meczów bez porażki. Po wysokiej wygranej 7:1 w La Liga, teraz w ćwierćfinale Pucharu Króla kolejny raz w ciągu dwóch tygodni całkowicie zdemolowała Valencię . Drużyna gospodarzy na boisku po prostu nie istniała. Wystarczyło pół godziny gry i goście prowadzili na Estadio Mestalla już 4:0. Po przerwie podopieczni Hansiego Flicka dołożyli już "tylko" jedno trafienie i spotkanie zakończyło się ich pięciobramkowym zwycięstwem. Reklama

Jeszcze przed meczem głośno było o Robercie Lewandowskim, który w walce o półfinał miał być według hiszpańskich mediów "talizmanem" Barcelony . Nie pisano tak bez powodu. Odkąd dołączył do klubu, pięciokrotnie miał okazję zagrać przeciwko Los Ches. Żadnego z tych pięciu spotkań Duma Katalonii nie przegrała. Cztery razy dopisywała do swojego konta komplet punktów, raz starcie tych zespołów z Polakiem w składzie zakończyło się remisem. Do tego 36-latek kolejny i kolejny raz wpisywał się na listę strzelców.

Nie tym razem. Walkę o półfinał napastnik oglądał bowiem z ławki rezerwowych i na boisku nie pojawił się ani na chwilę. Znowu mógł się tylko przyglądać, podczas gdy jego koledzy rozprawiali się z rywalami, ale jak zauważyli hiszpańscy dziennikarze, nie chodziło tylko o to, by dać napastnikowi odpocząć. - System bez środkowego napastnika i gra fałszywą dziewiątką sprawdza się doskonale, bo Barca to prawdziwy wir - pisze Marca, a potwierdzają to liczby.

Barcelona demoluje przeciwników. Kluczowa nieobecność Lewandowskiego. "Stanowi zaskoczenie dla rywali"

Niemiec decydował się na takie rozwiązanie już czterokrotnie i za każdym razem kończyło się to totalną deklasacją rywali. Zaczęło się od rozgromienia na wyjeździe drużyny z Majorki 5:1 na początku grudnia. Takim samym wynikiem w połowie stycznia zakończył się mecz z Realem Betis. Kolejne dwa przykłady to już całkowite zdemolowanie Valencii, najpierw 7:1 w La Liga (Robert Lewandowski wszedł do gry dopiero w 60. minucie, przy stanie 5:1), potem w ćwierćfinale Pucharu Króla 5:0. Bilans 22 zdobytych i zaledwie trzech straconych bramek mówi sam za siebie. Reklama

- Barcelona wie, jak wykorzystać lukę pozostawioną przez Lewandowskiego w środku ataku. Staje się strefą niczyją, do której gracze wchodzą bez żadnego ustalonego porządku, co stanowi zaskoczenie dla rywali. Czasami jest to Ferran Torres, który w rzeczywistości gra jako fałszywa dziewiątka, ale w środku mijają się wszyscy: Fermín, Raphinha, Yamal czy De Jong . Obrona przed tymi rajdami jest tak naprawdę bardzo skomplikowana. I jasne jest, że Barcelona załapała ten system ~ zauważa Luis F. Rojo z dziennika Marca.

- Lewandowski jest filarem tej drużyny, wystarczy spojrzeć na bramki, które strzelił, ale kiedy go nie ma, reszta wykonuje swoją pracę doskonale - podkreśla. Mundo Deportivo idzie o krok dalej. - Kiedy [Ferran Torres] wchodzi do gry w pierwszym składzie, zastępując Lewandowskiego, nikt nie tęskni za Polakiem - pisze.